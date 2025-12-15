Vodafone: conversão de cartão SIM físico para eSIM mais fácil

A Vodafone tem uma nova funcionalidade que permite a transferência simples e intuitiva de eSIM e a conversão de cartão SIM físico para eSIM entre smartphones com sistema operativo Android da Google. Desta forma, ambas as migrações podem ser feitas de forma direta, sem necessidade de leitura de um QR Code ou de contactar o serviço de Apoio ao Cliente.

Transferência de eSIM: Opção de transferência é simples e rápida

O processo é simples: a opção de transferência será ativada automaticamente quando o Cliente estiver a transferir os seus dados de um dispositivo antigo para o novo, através do assistente de configuração.

Após a configuração, a opção de transferência de cartões também estará disponível nas definições do equipamento. Assim que a transferência do eSIM estiver concluída, a funcionalidade desativa o eSIM ou o SIM físico no equipamento anterior e ativa-o, ou converte o SIM físico em cartão virtual, no novo smartphone.

A operação é rápida e requer que os dispositivos tenham o software atualizado, ligação de dados móveis/Wi-Fi e Bluetooth ativos.

Desenvolvida, em conjunto pela Vodafone e a Google esta funcionalidade garante a rápida e simples migração de perfis eSIM entre dispositivos, refletindo o compromisso da Vodafone em disponibilizar soluções digitais avançadas e convenientes, que elevem a experiência dos seus Clientes.

A lista completa de smartphones compatíveis com esta nova funcionalidade está disponível aqui, abrangendo modelos da série Pixel 10 em diante.

Para os restantes smartphones Android, a Vodafone disponibiliza alternativas igualmente intuitivas para a migração do eSIM que podem ser consultadas aqui.