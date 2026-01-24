Google Fotos permite agora criar memes com IA diretamente na aplicação. E é gratuito

A Google introduziu uma nova ferramenta no Google Fotos que simplifica a criação de memes a partir das suas próprias fotografias. Esta funcionalidade, designada "Me Meme", utiliza a inteligência artificial (IA) do Gemini para automatizar um processo que, anteriormente, exigia a utilização de aplicações externas.

A revolução dos memes integrada no Google Fotos

A criação de memes deixou de ser uma tarefa dependente de plataformas de terceiros ou de conhecimentos de edição. Com a mais recente atualização, o Google Fotos permite agora converter imagens pessoais em memes virais de forma nativa.

Através da funcionalidade "Me Meme", o utilizador pode escolher entre diversos modelos populares e personalizá-los com as suas próprias capturas. Caso as opções predefinidas não sejam do seu agrado, existe ainda a possibilidade de carregar um design externo para servir de base à criação.

Esta ferramenta baseia-se no motor de IA da Google para processar e gerar os resultados finais. Para que o sistema funcione corretamente, é imprescindível que o dispositivo esteja ligado à internet e que as fotografias tenham uma cópia de segurança ativa na cloud.

📝 Algumas notas importantes:

À semelhança de outras funcionalidades de IA da Google, poderá existir um limite para o número de imagens geradas ou regeneradas.

O "Me Meme" é uma funcionalidade gratuita, mas restrita a utilizadores de dispositivos Android com contas pessoais. Nesta fase inicial, o lançamento está limitado aos Estados Unidos, embora se preveja uma expansão para outros mercados num futuro próximo.

Por estar classificada como uma ferramenta experimental, a Google adverte que o sistema pode apresentar algumas imperfeições, as quais serão corrigidas antes do lançamento global definitivo.

Passo a passo para converter as suas fotografias

Para utilizar esta novidade (e lembre-se que está restrita aos utilizadores dos Estados Unidos) deve abrir a aplicação Google Fotos e selecionar a opção "Criar", situada no menu inferior. Após este passo, o procedimento é bastante intuitivo:

Selecione a opção Meme e consulte o tutorial explicativo inicial. Escolha um design no catálogo de modelos existentes ou carregue o seu próprio estilo. Selecione a fotografia da sua biblioteca que pretende transformar. Se considerar necessário, poderá editá-la antes de avançar. Pressione o botão "Gerar" e aguarde o processamento pela IA.

Assim que o resultado for apresentado, poderá guardá-lo como vídeo, partilhá-lo diretamente nas redes sociais ou, se preferir, solicitar uma nova versão através do botão "Regenerar".

