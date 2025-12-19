Android 16: Google prepara estas 5 novidades para o seu smartphone

O Android 16 QPR3, a próxima versão do sistema operativo da Google, já está a revelar algumas novidades na sua primeira versão beta. A Google prepara mudanças muito interessantes e, principalmente, úteis para o utilizador.

Google prepara estas 5 novidades

Depois de uma segunda atualização repleta de funcionalidades, a Google lançou a primeira versão beta do Android 16 QPR3, a sua terceira grande atualização trimestral. Isto acontece antes da versão estável prevista para março de 2026 para os smartphones Pixel. Aqui estão alguns dos novos recursos descobertos.

O atalho da lanterna nas configurações rápidas não é mais somente um botão liga/desliga. Agora, um toque longo exibe um controle deslizante vertical que permite ajustar a intensidade da luz. A interface mostra uma animação em formato de feixe de luz, com um marcador indicando o nível máximo de brilho.

O Android 16 QPR3 adiciona uma definição para trocar os botões "Voltar" e "Aplicações recentes" na navegação de três botões. Esta opção, anteriormente ausente nos smartphones Pixel, pode ser encontrada nas definições de navegação, como muitos fabricantes já oferecem há algum tempo.

Android 16 QPR3 chega na primavera de 2026

A barra de estado apresenta agora um indicador de localização que pode ser expandido. Ao tocar nele, o Android é direcionado diretamente para um painel que mostra quais as aplicações que estão a aceder à localização do dispositivo: "Microfone", "Câmara" e "Localização".

O Android 16 QPR3 melhora também a depuração ADB sem fios. Quando o Pixel se liga a uma rede Wi-Fi fiável, a depuração é reativada automaticamente, sem ter de aceder às opções do programador ou às definições rápidas. Conveniente. Introduziu ainda a capacidade de gravar o ecrã de um dispositivo externo, mas a Google está a ir mais além, permitindo que o conteúdo seja transmitido através da função de partilha de ecrã.

Esta primeira versão beta do Android 16 QPR3 oferece uma antevisão da direção que a Google toma com a sua mais recente atualização trimestral. As alterações dizem sobretudo respeito a opções de personalização e a algumas melhorias técnicas. Outras novidades poderão aparecer em futuras versões beta antes do lançamento final, previsto para os dispositivos Pixel na primavera de 2026.