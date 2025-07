A bateria é, sem qualquer dúvida, um ponto-chave num smartphone. Este elemento garante a vida útil do equipamento e até a forma com consegue ser usado. Ao avaliar a informação mais recente da etiquetagem energética da União Europeia, salta à vista algo interessante. A bateria dos Samsung Galaxy dura duas vezes mais que a do iPhone e Pixel.

Etiquetagem energética dá vantagem aos Samsung

Na Europa, é dada grande importância à maximização da vida útil dos smartphones. Prova disso é a decisão clara da Comissão Europeia sobre as atualizações de software. Agora, e com a introdução de uma etiquetagem que analisa vários aspetos de um telefone, sabemos quais os que melhor resistem ao teste do tempo em termos de duração da bateria.

Aqui é tido em conta os ciclos de carga, ou seja, quantas vezes recarregamos a bateria até 100% da capacidade. A UE lançou um programa de etiquetagem que exige que os fabricantes declarem uma série de dados de durabilidade. Um dos mais importantes é o número de ciclos de carga completos que uma bateria tem de suportar antes de perder uma parte significativa da sua capacidade.

Os dados, que podem ser consultados no Registo Europeu de Produtos (EPREL), são reveladores. Todos os modelos recentes da Google, o Pixel 9 e também o Pixel 8a, e da Apple, o iPhone 16 Pro Max e restantes, afirmam uma durabilidade de 1.000 ciclos de carga. Já os smartphones Samsung, desde o Galaxy S25 ao Galaxy A56 de gama média, estão classificados para 2.000 ciclos.

Samsung: bateria dura 2x mais que iPhone e Pixel

A maioria das outras marcas situa-se algures no meio, reforçando a natureza excecional dos números do Samsung Galaxy. Por exemplo, os novos modelos Nothing têm 1.400 ciclos, enquanto o Motorola e o Fairphone oscilam entre os 1.000 e os 1.300 ciclos, respetivamente.

Esta nova classificação oferece aos consumidores do Velho Continente, pela primeira vez, uma ferramenta oficial e padronizada para comparar a durabilidade a longo prazo de um componente chave como a bateria. Torna-se, por isso, um fator de compra tão importante como a câmara, o ecrã ou o processador, ao estar, de certa forma, diretamente relacionado com a vida útil do dispositivo.

Resta saber como é que a Samsung conseguiu duplicar a vida útil das suas baterias em comparação com os seus dois maiores concorrentes. Embora os dados oficiais estejam disponíveis, resta saber se esta vantagem no papel se traduz em duas vezes a vida útil, na prática.