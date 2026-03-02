Android Auto bloqueia navegação do Google Maps e do Waze no HUD dos carros

O Android Auto tem estado sujeito a problemas, muitsa vezes complicados. Esta solução da Google para os automóveis falha demasiado e por vezes implica as apps que ali correm. Uma nova situação está a impedir que o Waze e o Google Maps surjam nos HUD.

Android Auto bloqueia Google Maps e Waze

Um bug no Android Auto está a impedir o Google Maps e o Waze de exibirem a navegação no painel de instrumentos de vários carros. A Google já está a trabalhar numa correção para solucionar o problema.

Um bug recente no Android Auto está a fazer com que a função de navegação no HUD deixe de funcionar em vários veículos, afetando principalmente aplicações como o Google Maps e o Waze. Muitos condutores relataram que as instruções de navegação passo a passo já não são apresentadas no HUD ou no painel de instrumentos, embora a experiência varie consoante o carro.

O problema não se limita a uma marca ou modelo específico. Inicialmente reportado p or um proprietário de um BMW, foi posteriormente confirmado em veículos Audi e outros equipados com head-up display (HUD). Segundo os utilizadores, o bug surgiu após uma atualização do Android Auto em meados de janeiro, e alguns sugerem que uma atualização do Google Maps também possa estar envolvida.

Navegação não aparece no HUD dos carros

As habituais tentativas de resolução de problemas, como limpar a cache e os dados ou reverter para versões anteriores do Android Auto, não resolveram o problema. Alguns condutores conseguiram restaurar temporariamente a navegação HUD fazendo o downgrade do Google Maps para uma versão mais antiga .

Um especialista da comunidade Google confirma que a equipa de desenvolvimento do Android Auto já está ciente do bug e está a trabalhar numa correção , embora ainda não haja data de lançamento.

Até que seja lançada uma solução oficial, os condutores podem experimentar versões mais antigas do Google Maps, embora não haja garantia de que isto funcione com todas as aplicações de navegação.