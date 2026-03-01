Este é o veículo elétrico com maior autonomia do mundo, com 1.036 km… Denza Z9 GT

A marca de luxo Denza, da BYD, apresentou o novo Denza Z9 GT, afirmando tratar-se do “veículo de condução puramente elétrica com maior autonomia do mundo”, com até 1.036 km de autonomia CLTC.

BYD Denza Z9 GT é o elétrico com maior autonomia?

A Denza revelou uma primeira visão da totalmente nova Z9 GT na sexta-feira, o seu shooting brake elétrico de luxo e alto desempenho.

Numa publicação nas redes sociais, a submarca da BYD afirmou que a nova Z9 GT poderá alcançar uma autonomia CLTC de 1.036 km com um único carregamento.

Segundo a Denza, é agora o veículo elétrico com maior autonomia do mundo. O atual Z9 GT elétrico tem uma autonomia CLTC até 630 km , o que representa uma melhoria considerável de 64%.

O que é a autonomia CLTC? A autonomia CLTC é a autonomia medida segundo o China Light-Duty Vehicle Test Cycle, o ciclo de testes oficial utilizado na China para avaliar consumos e alcance de veículos elétricos e híbridos. Em termos simples, trata-se de um padrão laboratorial que simula condução urbana e em estrada, mas em condições controladas. Como funciona o teste O ciclo CLTC combina diferentes fases de aceleração, travagem e velocidade média, tentando representar um uso típico. Contudo, o teste é realizado em ambiente controlado, sem vento, sem variações reais de temperatura e com acelerações suaves. Porque os valores parecem mais altos Regra geral, os valores CLTC são mais otimistas do que os obtidos noutros ciclos, como o WLTP europeu. Na prática, um veículo que anuncia 1.000 km CLTC dificilmente fará essa distância em condução real. Comparação com outros padrões Na Europa utiliza-se o WLTP, considerado mais exigente e próximo da utilização real. Nos Estados Unidos usa-se o padrão da EPA, ainda mais conservador. Em resumo, a autonomia CLTC é válida para comparação entre modelos no mercado chinês, mas não deve ser interpretada como a autonomia real em estrada.

No início deste mês, a versão atualizada do Denza Z9 padrão e a variante GT foram reveladas nos registos regulatórios do MIIT, na China.

Baterias reforçadas e autonomias recorde elevam ambição da nova gama Z9

O processo revelou que o novo Denza Z9 GT elétrico será disponibilizado com dois packs de bateria: 102,326 kWh e 122,496 kWh, proporcionando autonomias CLTC de 820 a 1.036 km, respetivamente.

Curiosamente, o Z9 padrão, equipado com os mesmos packs de bateria, terá uma autonomia CLTC até 1.068 km, o que o tornaria no elétrico com maior autonomia, embora a Denza ainda não o tenha anunciado oficialmente.

O novo Denza Z9 GT continuará disponível tanto em versões totalmente elétricas (EV) como híbridas plug-in (PHEV).

As novas versões PHEV estarão equipadas com uma bateria de 63,82 kWh, oferecendo uma autonomia totalmente elétrica CLTC superior a 400 km, quase o dobro dos 201 km do atual Denza Z9 GT PHEV.

Denza Z9 GT: luxo chinês e muita tecnologia.

No interior, o shooting brake de luxo apresenta um enorme ecrã central tátil de 17,3 polegadas, acompanhado por dois ecrãs de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos do condutor e para o passageiro.

Com um comprimento de 5.195 mm, largura de 1.990 mm e altura de 1.480 mm, além de uma distância entre eixos de 3.125 mm, a Denza Z9 GT tem dimensões semelhantes às do Porsche Panamera.

Apresentado no início deste ano, o novo modelo está equipado com o sistema God’s Eye 5.0 da BYD, que disponibiliza funcionalidades ADAS como o Navigate on Autopilot (NOA) em cidade e autoestrada, bem como o Automatic Emergency Steering (AES).

Preço na China é um sonho...

A BYD irá revelar os preços mais perto do lançamento, mas o atual Denza Z9 GT elétrico começa nos 354.800 yuan (cerca de 44.000 euros) na China.

O novo Denza Z9 GT é realmente o elétrico com maior autonomia do mundo? A BYD afirma que sim. Talvez no caso de um veículo elétrico de produção, pelo menos.

Já vimos protótipos, como o Mercedes EQXX, equipados com 600 W de painéis solares no tejadilho, alcançar mais de 1.200 km de autonomia com um único carregamento.

De qualquer forma, a BYD não é a única a introduzir veículos elétricos mais eficientes e com maior autonomia. À medida que novas baterias, sistemas de propulsão e outras tecnologias VE continuam a evoluir, os veículos elétricos tornam-se mais eficientes, mais seguros e mais rápidos a carregar.

Imagine-se o que serão capazes de fazer dentro de mais 5 ou 10 anos.