Hora de atualizar os Pixel! Atualização de outubro do Android 16 corrige vários problemas

Como é normal no Android, a Google traz para os seus smartphones as grandes novidade do seu sistema operativo. Seguindo esta linha, a atualização de outubro do Android 16 está a começar a chegar aos smartphones Pixel, corrigindo vários bugs de ecrã e interface. Assim, é hora de atualizar o Pixel.

Chegou a atualização de outubro do Android 16

A Google está a lançar o primeiro patch QPR1 do Android 16, juntamente com o patch de segurança de outubro de 2025. Esta versão não traz novas funcionalidades, mas traz várias correções bem-vindas para os proprietários de um smartphone da Google. Os modelos afetados vão desde o Pixel 6 até ao mais recente Pixel 10 Pro XL.

Esta atualização corrige diversos problemas de ecrã reportados nas últimas semanas. A gigante das pesquisas tratou de resolver todas estas situações e agora, as correções estão lançadas. As mais importantes incluem:

Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL: ecrãs congelados ou desfocados corrigidos observados em determinadas condições.

Pixel 7, 7 Pro e 7a: correção do ecrã a piscar e a desligar.

Google quer resolver problemas dos Pixel

Todos os modelos afetados estão a receber a versão de software numerada BP3A/BD3A.251005.x, correspondente ao patch de outubro. No entanto, o Pixel 6 ainda não recebeu esta atualização. A Google aproveitou ainda para corrigir detalhes da interface que poderiam atrapalhar a experiência:

O fundo semitransparente que por vezes persistia após abrir a câmara desapareceu.

O widget em destaque exibe agora corretamente o estado da lanterna no Pixel 9 e 10.

A atualização também corrige uma falha do sistema que poderia ocorrer ao transmitir ou interromper um vídeo ou música noutro dispositivo ligado, como uma TV ou uma coluna Bluetooth. O Pixel Tablet beneficia também de uma estabilidade melhorada, com a correção de um bug que causava lentidão aleatória.

Entretanto, e como já foi reportado antes, o Wear OS 6 é outr das novidades da Google para os seus equipamentos. Esta nova versão do sistema dedicado aos smartwatches continua a ser implementada no Pixel Watch 2 e no Watch 3.