Model 3 e Model Y Standard: Tesla falhou nos novos carros acessíveis?

A Tesla não obteve o sucesso esperado com os seus novos Model 3 e Model Y Standard. A marca de Elon Musk não precisou de muito tempo para desiludir os seus fãs mais fiéis. Apesar dos preço acessível, este não é suficiente para compensar as falhas encontradas pelos utilizadores nestes carros.

Tesla falhou nos novos carros acessíveis?

Após anos de promessas, a Tesla revelou os seus tão aguardados carros económicos, embora com nuances. O Model 3 Standard, o mais barato dos dois, custará 36.990 dólares, o equivalente a 31.800 €. O reinventado Model Y, por sua vez, é comercializado por 39.900 dólares, o equivalente a 34.400 euros. Considerando os modelos originais, a diferença é de apenas 5.000 dólares.

Para atingir este marco, a Tesla fez uma série de concessões que não agradaram aos utilizadores, sobretudo quando o desconto é tão pequeno. Na opinião dos especialistas, Musk não inovou; simplesmente eliminou uma série de características-chave, sem conseguir uma redução suficientemente atrativa para que os utilizadores vejam estes carros elétricos como uma opção realmente atraente.

Em termos de design, as alterações não são significativas. Por exemplo, o Tesla Model Y deixará de ter a barra contínua de LED que tinha na traseira e na dianteira. No entanto, as mudanças estão no interior. As versões de entrada destes dois carros têm uma autonomia reduzida. Os novos Model 3 e Model Y têm uma autonomia de 516 quilómetros. Mas os utilizadores encontraram muitas outras deficiências.

Preço não compensa falhas encontradas nos carros

As redes sociais, especialmente a X, de Elon Musk, têm estado repletas de críticas a estes novos veículos, argumentando que não têm o preço certo e nem beneficiarão aqueles que desejam comprar um Tesla no futuro. Fora do Twitter, as coisas não melhoraram para os novos modelos da Tesla. No Reddit, por exemplo, os utilizadores destacaram algumas alterações que consideraram ilógicas.

No entanto, existem outros utilizadores que analisaram estes cortes da Tesla no Model 3 e no Model Y Standard com mais detalhe. Sobretudo aqueles que a própria empresa não documentou. Um avaliador descobriu que o acabamento plástico da bagageira dianteira do Model Y Standard foi completamente cortado, expondo uma parte significativa da carroçaria e reduzindo o espaço de armazenamento disponível.

A Tesla também removeu a alcatifa que revestia certas partes do interior, o que aumenta o ruído da estrada. Por outro lado, estes modelos já não poderão reclinar os bancos traseiros a partir da bagageira, pois os mecanismos de acionamento, tanto manuais como eletrónicos, foram eliminados.

Model 3 e Model Y Standard ideais para frotas?

Dando continuidade aos cortes, a Tesla eliminou os compartimentos de arrumação na parte traseira dos bancos, uma das portas USB-C na consola central, os ganchos traseiros e até um dos para-choques de borracha que entram em contacto com a porta traseira para reduzir custos.

Considerando estas mudanças, os analistas acreditam que o preço de ambos os carros elétricos não corresponde ao que oferecem. Chegam a rotular o Tesla Model 3 e o Model Y Standard como produtos dececionantes. No entanto, estes novos modelos podem ser uma opção para as empresas que procuram atualizar as suas frotas e migrar para veículos elétricos. Nestes casos, a poupança pode ser considerável.