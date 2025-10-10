PplWare Mobile

Model 3 e Model Y Standard: Tesla falhou nos novos carros acessíveis?

· Motores/Energia 5 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Max says:
    10 de Outubro de 2025 às 08:45

    O carro de preço acessível, que Musk anunciou e depois “desanunciou” quando se fixou nos robotáxis era uma de 25.000 dólares.
    Os Model X e Y Standard são mais baratos mas estão longe disso.
    As contas que fiz dos preços das versões para as diferenças de preços nos EUA, a entre os modelos Premium que existiam e os modelos Standard, agora anunciados, sem extras:
    – Model 3: Premium em torno dos 42.500 USD, Standard 36.990 USD, diminui 5.510 USD (-13%)
    – Model Y: Premium em torno dos 45.000 USD, Standard 39.990 USD. diminui 5.010 USD (-11%)
    A questão é mais se a Tesla não podiam fazer esse descontos … nos Premium, em vez dos cortes. É dado como exemplo o teto de vidro do Y – que continua … mas agora tapado do interior.

  2. Rafael Domingos says:
    10 de Outubro de 2025 às 08:53

    “o Tesla Model Y deixará de ter a barra contínua de LED que tinha na traseira e na dianteira.”
    Isso até é um ponto a favor. 😉 😀

  3. Filipe says:
    10 de Outubro de 2025 às 09:00

    Depois da marca Tesla ter sido arrasada pelo próprio CEO (era a Apple dos EVs), a margem de manobra para erros é quase inexistente. Além de que a competição já ultrapassou os carros da Tesla em muitos capítulos.

  4. Antonio Vasco says:
    10 de Outubro de 2025 às 09:31

    Pessoalmente a maioria dos cortes não é tão problemática assim , a barra de luz na frente, atras e nos interiores é dispensável, o teto ser recoberto, eu até já tinha recoberto o meu, bem mais confortável no verão e acredito que também seja um bom absorver de ruido de rolamento, o regular manual do volante é bem mais preferível, muito mais simples, e a nivel de autonomia , 534km com jantes de 18″ é 100km mais do que o Y de há 3 anos , que custava 50,000€ . Portanto , são 15,000€ menos e com 100km mais. De que se queixam?
    Não vejo nenhum chinês que se aproxime em preço, prestações e consumos.
    Mas não se sabe se isto vem para a Europa

  5. Antonio Vasco says:
    10 de Outubro de 2025 às 09:44

    Entretanto, já saíram os preços para Portugal e tal como eu temia, não foi feita a conversão linear do preço USA , mas a convergencia , assim o preço passou para 40,000€ , menos 10,000€ que o modelo seguinte .
    De tudo o que falta, o que faz mais falta é o tapa mala (que não sei quanto custa como extra), e o rádio, para mim que viajo bastante a falta do rádio é motivo suficiente para não o comprar, é omeu companheiro horas e horas, esquecam lá essa história de o ouvir pela NET, falha muito e obriga a gastar 10€/mes em ligacao premium. E não é prático

