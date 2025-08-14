PplWare Mobile

Chat Control: UE prepara-se para “fazer scan” a todas as suas mensagens e e-mails

· Segurança 9 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Carlos says:
    14 de Agosto de 2025 às 11:50

    A Iniciativa Liberal já se veio prenunciar sobre o assunto. Estão contra o chat control.

    Como qualquer pessoa razoável é contra o chat control.

    Fazer qualquer coisa sobre o tema é facil e infelizmente não dá para muito mais.

    Basta ir ao https://fightchatcontrol.eu/#contact-tool que wizard guia como fazer alguma coisa em 2 minutos de uma forma simples.

  2. Silvas says:
    14 de Agosto de 2025 às 11:54

    Que disparate, não é feito scan a todas a mensagens . As dos politicos são exepcionadas.

  3. Tiago says:
    14 de Agosto de 2025 às 11:57

    A UE, devia ser uma defensora da liberdade e da privacidade, mas desde há uns tempos faz tudo ao contrário!

    Já sabemos que a privacidade como a conhecíamos, já não existe, mas esta proposta/iniciativa é escandalosa, e no caso português é inconstitucional. É uma violação grosseira da correspondência, o que configura crime.

    Quem está no Parlamento Europeu, não está ciente do que está a fazer/propor e refugia-se, na proteção das crianças…

    Não pode valer tudo.

    • bot101 says:
      14 de Agosto de 2025 às 12:54

      As criancinhas são desculpa para tudo.

      Curiosamente ( ou não) as que realmente são vítimas continuam injustiçadas e sem o apoio que necessitam.

      Também curioso é o retrocesso no controlo que se faz em certas instituições em que existe um histórico de perversões relacionadas com crianças.

  4. Afonsov says:
    14 de Agosto de 2025 às 12:29

    E o RGPD como fica no meio desta intrusão das comunicações de cada cidadão?

  5. Zé Fonseca A. says:
    14 de Agosto de 2025 às 12:52

    Eu concordo e aliás isto já devia ter sido implementado há muito tempo. Para se aceder à internet deviam estar todos identificados, assim acabava os bots, spams, fake news. Ficava tudo registado quem fez o que e quando e em caso de abuso era coima pesada. Acabava também a pirataria assim pagavam pelos serviços como devia ser. Não é uns a trabalhar para sustentar os outros.

    • Byte Bandit says:
      14 de Agosto de 2025 às 12:58

      Filtro passo baixo

    • bot101 says:
      14 de Agosto de 2025 às 13:02

      Até que chega o dia em que o caro tem um opinião divergente da dos poderes instituidos e decide exprimi-la, como nos dias de hoje tem direito, e a sua pontuação social desce e os seus filhos deixam de poder frequentar aquela faculdade prestigiada.

      Se repetir a brincadeira, surge uma qualquer irregulariade nos seus impostos e nunca mais se ouve falar de si.

      Parece coisa de filme de ficção, mas só para alguns, incluindo você e eu.

  6. ahahah says:
    14 de Agosto de 2025 às 12:59

    Afinal, somos governados por ditadores.

