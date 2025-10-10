Sim, Marte já teve um oceano… segundo uma nova investigação

Novas evidências reforçam a teoria de que Marte teve água líquida abundante na sua superfície. Investigadores identificaram sinais claros de antigos rios e deltas que podem indicar a presença de um vasto oceano no hemisfério norte.

Um Marte diferente no passado

Hoje, é consenso científico que Marte foi outrora um lugar muito diferente, com uma atmosfera mais quente e densa e água líquida na sua superfície. Isto é evidenciado por canais de fluxo, deltas, leitos de lagos e muitas outras formações que se desenvolvem na presença de água corrente na Terra.

Com base na forma como muitos destes canais desaguam nas Terras Baixas do Norte de Marte, os cientistas especulam que esta região terá sido coberta por um oceano. Novas pesquisas da Universidade do Arkansas reforçam esta hipótese.

Evidências da Terra para Marte

O estudo foi conduzido por investigadores da Universidade do Arkansas que analisaram formações de arenito no noroeste desse estado norte-americano, criadas por rios que atravessavam a região há 300 milhões de anos.

Ao analisar imagens do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, Hughes e colegas identificaram características em deltas localizados em Aeolis Dorsa, uma região norte dentro de Utopia Planitia.

Na Terra, estas formações são conhecidas como “backwaters”, zonas onde os rios estreitam antes de desaguar no oceano.

Colaboração Internacional e Publicação

Hughes contou com a colaboração de John B. Shaw, professor associado de geociências e vice-presidente do departamento de geociências da Universidade do Arkansas, e de Anjali M. Fernandes e Travis E. Swanson.

Fernandes é professora associada de Ciências da Terra e do Ambiente na Denison University, enquanto Swanson é geocientista no Water Institute, organização dedicada a apoiar regiões costeiras e deltas fluviais. Os resultados foram publicados na revista Geophysical Research Letters.

Formação dos Deltas e “Backwater Zones”

Na Terra, rios sem barreiras humanas deslocam-se constantemente, erodindo margens e depositando sedimentos, formando cinturões de canais. Ao aproximarem-se de um corpo de água aberto, como um oceano, a sua velocidade diminui, depositando sedimentos e formando deltas.

Esta secção, conhecida como “zona de backwater”, pode estender-se por centenas de quilómetros. No caso de Marte, acredita-se que processos semelhantes ocorreram há milhar de milhões de anos, antes da atmosfera do planeta ter sido gradualmente destruída pelo vento solar.

Prova Concreta de um Oceano Antigo

Na Terra, o exemplo mais claro é a formação Wedington Sandstone no noroeste do Arkansas, resultante de um antigo rio que desaguava num mar central. Em Marte, a presença de cristas invertidas e cinturões de canais indica que rios também fluíram para um oceano no hemisfério norte.

Hughes reforça:

Estes são deltas muito maduros, visíveis do espaço. Isto é um forte indício de um oceano antigo, ou pelo menos de um grande mar.

Esta evidência também fortalece a possibilidade de que Marte tenha tido vida, já que todos os organismos conhecidos necessitam de água líquida para sobreviver.