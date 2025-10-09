OE2026: onde está o incentivo ao abate de veículos?

Em 2024, o incentivo ao abate de veículos chegou a fazer a fazer parte do Orçamento de 2024, não foi implementada conforme previsto no segundo semestre desse ano. E agora para 2026?

Abate de veículos não consta do Orçamento de Estado para 2026

O incentivo ao abate de veículos é uma medida crucial para reduzir emissões e renovar a frota automóvel. No entanto, esta medida não consta do Orçamento do Estado para 2026. O ACP já lamentou a exclusão deste incentivo ao abate de veículos.

O incentivo ao abate de veículos antigos constitui um instrumento essencial para acelerar a renovação da frota automóvel, substituindo viaturas obsoletas por modelos mais eficientes e menos poluentes.

Para o ACP, esta é uma medida incontornável e urgente, essencial para reduzir as emissões poluentes, reforçar a segurança rodoviária e alinhar o país com os objetivos europeus de descarbonização e modernização do setor automóvel.

É importante lembrar que 62,1% dos veículos ligeiros de passageiros em circulação em Portugal têm mais de 10 anos, enquanto 60% dos veículos pesados de passageiros também ultrapassam essa idade, evidenciando a urgência de implementar medidas eficazes para a renovação da frota nacional.