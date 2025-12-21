Portugal: burla do “Falso acidente” dá origem a prisão

As autoridades judiciais decretaram prisão preventiva a um homem de 42 anos, suspeito de estar envolvido no esquema fraudulento conhecido como “falso acidente”, uma burla que tem como principais vítimas pessoas idosas.

Como funciona o esquema do “falso acidente”?

Este tipo de burla baseia-se na simulação de um acidente rodoviário. O suspeito abordava as vítimas de forma repentina, exaltada e intimidatória, acusando-as de terem provocado danos no seu veículo, mesmo sem qualquer colisão real.

Perante a pressão psicológica e o receio de consequências legais, as vítimas eram levadas a entregar dinheiro em numerário, sob o pretexto de resolver a situação no local, evitando seguradoras ou a intervenção da polícia.

Segundo as autoridades, o esquema era direcionado sobretudo a condutores idosos, considerados mais vulneráveis a este tipo de intimidação. Em vários casos, o arguido aproveitava-se do nervosismo e da boa-fé das vítimas para obter vantagens financeiras imediatas.

O tribunal considerou existirem fortes indícios da prática do crime, bem como perigo de continuação da atividade criminosa, razão pela qual foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Esta decisão surge num contexto de aumento deste tipo de burlas em Portugal, levando as autoridades a reforçar os alertas à população.

A PSP e a GNR aconselham que, em situações suspeitas:

Nunca se entregue dinheiro no local;

Seja sempre chamada a polícia;

Não se aceite “resolver” acidentes sem registo oficial;

Em caso de dúvida, contacte um familiar ou as autoridades.

O esquema do falso acidente é mais um exemplo de como a criminalidade se adapta e explora a vulnerabilidade das pessoas. As autoridades reforçam a importância da denúncia imediata, mesmo quando os prejuízos parecem reduzidos, para evitar que estes crimes se repitam.