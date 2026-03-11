PplWare Mobile

GNR: transporte de órgãos! A bomba que pode chegar aos 315km/h

· Motores/Energia 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Agh says:
    11 de Março de 2026 às 09:49

    Dizem as pessoas para conduzir a 120 km hora mas depois eles podem conduzir a velocidade des apetece só porque estão numa emergência. Será que as pessoas normais não têm emergência também ou essas têm de ser multadas?

    Responder
    • MegaÓbvioSoçe says:
      11 de Março de 2026 às 09:53

      Talvez vivas num mundo à parte mas… com 99% de certeza que muita coisa passaria a ser urgente se fosse como dizes…

      Responder
    • says:
      11 de Março de 2026 às 10:04

      Deixa de ser analfaburro!!
      A circulação urgente está mais que regulamentada no código da estrada. Há uma diferença entre salvar vidas e sair de casa tarde para o trabalho.

      Responder
    • Eu says:
      11 de Março de 2026 às 10:28

      Também dizem à pessoas para não usar armas, mas depois a polícia anda com armas, não é?
      Muito bom, não pares de refletir, lol…és um verdadeiro pensador.

      Responder
  2. zapateroc says:
    11 de Março de 2026 às 10:15

    Não estamos na altura de fazer um Drone para isto ?

    Basta fazer a viagem em linha reta a 120km/h que chega mais depressa do que o carro.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

E o vencedor é… o novo Nissan Leaf

Dacia STRIKER

God of War Sons of Sparta Bau1