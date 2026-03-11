GNR: transporte de órgãos! A bomba que pode chegar aos 315km/h
Para situações urgentes são necessárias medidas e ações urgentes. E quando o objetivo é salvar vidas, todos os segundos são importantes! Já conhece a "bomba" da GNR que pode atingir uma velocidade de 315km/h?
GNR: Nissan GT-R Black Edition 3.8 V6 530cv...
O transporte de órgãos deve ser realizado com a máxima rapidez possível. Para se poder fornecer em qualquer local e no mais breve período de tempo possível. As autoridades portugueses têm vários veículos para o efeito.
O Nissan GT-R Black Edition 3.8 V6 530cv, que tem um valor a rondar os 150 mil euros, é modelo desportivo que pode atingir uma velocidade máxima de 370 km/h.
Principais características
- Potência: 530 cv
- Binário: cerca de 612 Nm
- 0-100 km/h: cerca de 2,7 a 3 segundos
- Velocidade máxima: cerca de 315 km/h
Fonte oficial da GNR revelou que este veículo reverteu a favor do Estado por decisão judicial, proferida no âmbito de uma investigação fiscal. O comando-geral manifestou interesse e a mesma foi atribuída à GNR.
A GNR é, desde 1994, o órgão responsável pelo transporte de órgãos entre hospitais, destinados a transplantes. A GNR apresentou o balanço das operações de transporte de órgãos durante o ano de 2024, num total de 189 órgãos, nas quais foram empenhando 396 militares e percorridos cerca de 38.902 quilómetros.
Em 2023, a GNR dava conta que tinha efetuado o transporte de 315 órgãos, numa missão em que foram empenhados 628 militares e percorridos 67.771 quilómetros. Em 2022, a GNR transportou 261 órgãos, empenhou 523 militares e percorreu 56.281 quilómetros. Não existem números mais recentes.
Dizem as pessoas para conduzir a 120 km hora mas depois eles podem conduzir a velocidade des apetece só porque estão numa emergência. Será que as pessoas normais não têm emergência também ou essas têm de ser multadas?
Talvez vivas num mundo à parte mas… com 99% de certeza que muita coisa passaria a ser urgente se fosse como dizes…
Deixa de ser analfaburro!!
A circulação urgente está mais que regulamentada no código da estrada. Há uma diferença entre salvar vidas e sair de casa tarde para o trabalho.
Também dizem à pessoas para não usar armas, mas depois a polícia anda com armas, não é?
Muito bom, não pares de refletir, lol…és um verdadeiro pensador.
Não estamos na altura de fazer um Drone para isto ?
Basta fazer a viagem em linha reta a 120km/h que chega mais depressa do que o carro.
Porquê? Também és conhecedor das condições necessárias para fazer o transporte de um órgão para transplante?