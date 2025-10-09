Galaxy S26 Ultra pode adotar o laranja ousado do iPhone 17 Pro

A cor “Cosmic Orange” do iPhone 17 Pro está a fazer escola. Tudo indica que a Samsung poderá seguir a mesma tendência, trazendo para o futuro Galaxy S26 Ultra uma versão com acabamento laranja vibrante. As primeiras imagens e rumores já estão a circular, e prometem gerar debate entre fãs de ambas as marcas.

Um novo tom para o topo de gama da Samsung

Nos últimos dias surgiram fugas de informação que mostram o Galaxy S26 Ultra em três cores distintas: laranja, prateado e dourado.

As imagens, partilhadas na rede social X pelo leaker @OnLeaks e replicadas por sites como Gizmochina e Beebom, revelam um design elegante, mas familiar.

O tom laranja chamou a atenção por ser muito semelhante ao Cosmic Orange da Apple, estreado no iPhone 17 Pro. No entanto, o próprio informante admite que estas imagens podem ter sido geradas por inteligência artificial, o que deixa alguma margem para dúvida.

Design e evolução esperada

Apesar das especulações sobre a cor, o design do Galaxy S26 Ultra deverá manter-se fiel à linha anterior. Segundo as fontes, a Samsung apostará em bordas ligeiramente mais arredondadas, mantendo o corpo em metal e vidro, e um módulo de câmaras em formato de pílula, com pequenas molduras a separar cada lente.

O smartphone deverá incluir uma câmara principal de 200 MP, bateria entre 5.000 e 5.500 mAh, e carregamento rápido até 60 W, além de um ecrã AMOLED mais eficiente e fino.

Estas melhorias técnicas apontam para uma experiência premium, ainda que o foco visual possa recair sobretudo na nova cor ousada.

A influência do “Cosmic Orange” da Apple

O iPhone 17 Pro apresentou-se ao mundo com o novo tom Cosmic Orange, rompendo com a paleta tradicional mais sóbria da Apple. A receção foi bastante positiva e a cor tornou-se rapidamente uma das mais procuradas.

Não seria a primeira vez que a indústria se inspira em tendências criadas por Cupertino. A estética do laranja vivo, que transmite energia e exclusividade, poderá ter motivado a Samsung a testar novas possibilidades cromáticas para a sua linha Ultra, habitualmente mais discreta e elegante.

Será uma boa aposta para a Samsung?

O mercado de smartphones premium tende a valorizar a inovação visual. Cores marcantes, como o roxo, o azul profundo ou o verde-escuro, já provaram ter impacto nas vendas. O laranja poderá reforçar a identidade da marca junto de utilizadores que procuram diferenciação.

Por outro lado, há quem prefira tons neutros, como o preto ou o titânio. A estratégia da Samsung poderá passar por oferecer variações limitadas, reservando o laranja para edições especiais ou mercados selecionados.

A Samsung deverá apresentar oficialmente a série Galaxy S26 no início de janeiro de 2026, durante o seu habitual evento Galaxy Unpacked. Até lá, tudo o que se sabe provém de rumores e fugas de informação não confirmadas.

Os pontos ainda em aberto incluem:

Se o tom laranja será idêntico ao da Apple ou apenas semelhante;

Quais mercados receberão esta variante;

Se o preço será superior em versões de cor exclusiva;

E quais serão as melhorias reais de desempenho e eficiência energética.

Conclusão

A possível chegada de um Galaxy S26 Ultra em laranja vibrante mostra como o design continua a ser um campo de disputa entre gigantes tecnológicos. A Apple lançou a tendência, e a Samsung poderá segui-la, embora com o seu próprio toque.

Se se confirmar, esta aposta cromática marcará um contraste interessante com o estilo tradicional da marca sul-coreana. Resta saber se o público acolherá esta novidade como uma ousadia bem-vinda ou como uma simples imitação.