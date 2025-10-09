Google oferece o Gemini Pro grátis durante um ano para estudantes. Descubra como obter

A Google lançou uma campanha promocional direcionada a estudantes universitários, oferecendo um ano de acesso gratuito ao Google AI Pro. Esta oferta inclui o modelo de linguagem avançado Gemini 2.5 Pro e um generoso espaço de armazenamento na nuvem.

Quais as vantagens do Google AI Pro para estudantes?

A Google está a apostar fortemente no seu ecossistema de inteligência artificial (IA) e, para atrair o público académico, disponibiliza uma oferta irrecusável. Os estudantes universitários podem agora usufruir do plano Google AI Pro, que inclui o modelo Gemini 2.5 Pro, durante um ano completo sem qualquer custo.

Esta subscrição tem um valor de mercado de 21,99 € mensais, o que representa uma poupança anual superior a 260 €.

Entre as funcionalidades exclusivas, destacam-se o modo "Deep Research", ideal para investigações académicas aprofundadas, a capacidade de resumir conteúdos de áudio e a utilização de ferramentas criativas, como a geração de imagens através da IA da Google e a criação de vídeos com o modelo Veo 3 Fast.

Adicionalmente, a subscrição inclui 2 TB de armazenamento no Google One e créditos extra para explorar ferramentas de IA experimentais desenvolvidas pela empresa.

Para poder beneficiar desta promoção da Google, é necessário que o utilizador cumpra um conjunto de condições específicas:

Ter idade igual ou superior a 18 anos.

Estar matriculado como estudante numa instituição de ensino superior que seja elegível para a campanha Google AI Pro.

Possuir uma conta pessoal Google.

Ter um método de pagamento válido associado à sua conta Google.

Realizar o registo na campanha antes do dia 3 de novembro de 2025.

Se preenche todos os critérios mencionados, o processo de adesão é bastante simples:

1. O primeiro passo consiste em aceder à página oficial da campanha para estudantes e clicar em "Obter oferta".

2. Depois, clique em "Verificar elegibilidade".

3. De seguida, terá de preencher um formulário com os seus dados e o nome da sua instituição de ensino. É importante notar que deve utilizar o seu e-mail pessoal da Google para a oferta, e não o e-mail institucional. Após submeter o formulário, o processo avança para a fase de verificação de elegibilidade, conduzida pela plataforma SheerID.

4. Aqui, clique em "Iniciar sessão na minha instituição académica".

5. Terá de iniciar sessão no portal da sua universidade para confirmar o seu estatuto de estudante. Em alguns casos, poderá ser solicitado o envio de um comprovativo de matrícula.

6. Finalmente, clique em "Subscrever Google AI Pro".

Gestão da subscrição e o cancelamento

Apesar de a oferta ser gratuita, a associação de um método de pagamento válido é obrigatória para a ativação. É importante ter em atenção que, no final do período de 12 meses, a subscrição será renovada automaticamente pelo valor mensal em vigor. Para evitar cobranças futuras, dispõe de duas opções:

Poderá aguardar até à aproximação da data de renovação para efetuar o cancelamento;

Ou poderá cancelá-la imediatamente após a ativação através da página de subscrições da Google Play Store.

Se optar pela segunda via, continuará a ter acesso a todas as vantagens do plano até ao final do período gratuito de um ano, garantindo assim que não haverá qualquer cobrança inesperada.

