Renault 5 Turbo 3E deslumbra no histórico Tour de Corse

O icónico Renault 5 Turbo renasce em versão elétrica e moderna com o Renault 5 Turbo 3E, um “mini-supercarro” que combinou inovação tecnológica com homenagem ao legado histórico da marca. O modelo realizou as suas primeiras voltas públicas no Tour de Corse Histórico, encantando os fãs com demonstrações de agilidade, velocidade e drifts espetaculares.

Primeiros passos na estrada: demonstrações em Calvi

Nos dias 5 e 6 de outubro, dois protótipos avançados do Renault 5 Turbo 3E desfilaram pelo porto de Calvi e pelos troços lendários de Notre Dame de la Serra e Montegrosso, momentos antes do início oficial do rali.

Esta edição do Tour de Corse celebra o 40.º aniversário da vitória de Jean Ragnotti ao volante do Maxi 5 Turbo em 1985, tornando o evento a escolha perfeita para o regresso público do modelo.

O público teve a oportunidade de testemunhar o desempenho impressionante deste desportivo elétrico de 555 cv, conduzido pelo embaixador da Renault, Julien Saunier.

O piloto, que também participa no rali com um Maxi 5 Turbo nas cores de Ragnotti, destacou a experiência de condução como uma verdadeira homenagem ao espírito do Renault 5 Turbo original.

Desenvolvido pela Alpine

Desenvolvido pela Alpine sobre uma plataforma em alumínio com reforços em carbono, o Renault 5 Turbo 3E combina leveza e rigidez estrutural.

Os motores elétricos integrados nas rodas traseiras geram 2 x 204 kW, equivalentes a 555 cv, com um binário instantâneo de 4.800 Nm, permitindo acelerações fulgurantes e uma condução extremamente ágil.

Com uma proporção ideal de 2,01 entre comprimento e largura, 4,08 m de comprimento e 2,03 m de largura, este “mini-supercarro” oferece uma experiência de condução intensa, com capacidade para drifts controlados, travagem precisa e acelerações que impressionam.

A relação peso/potência de 2,5 e a distribuição de peso 43/57 reforçam o comportamento dinâmico do modelo.

Um tributo à história e ao legado

Os protótipos exibiram duas decorações especiais: uma preta, amarela e branca em homenagem ao Tour de Corse e outra nas cores do Maxi 5 Turbo de Jean Ragnotti.

Saunier destacou a sensação única de conduzir este automóvel elétrico moderno enquanto relembrava a glória histórica do rali, tornando o momento emocionante tanto para entusiastas como para especialistas.

Disponível para reservas: exclusividade e desempenho

O Renault 5 Turbo 3E já está disponível para reserva, com produção limitada a 1.980 unidades, um tributo ao ano de lançamento do modelo original, em 1980. O modelo pesa menos de 1.450 kg, acelera dos 0 aos 100 km/h em menos de 3,5 segundos e oferece uma autonomia superior a 400 km, com carregamento rápido de 15% a 80% em apenas 15 minutos.

O preço base é de 155.000 € (IVA incluído), com a possibilidade de personalizar totalmente cores e materiais interiores e exteriores. As primeiras entregas estão previstas para 2027, com os clientes podendo escolher números de edição limitada e participar ativamente no design do seu automóvel.

Personalização e futuro do modelo

A fase de personalização terá início em 2026, permitindo aos clientes criar um Renault 5 Turbo 3E único, inspirado em cores históricas ou em designs exclusivos de “gentleman driver”. A experiência promete ser detalhada e sofisticada, garantindo que cada unidade se torne uma peça única de história automóvel.

O Renault 5 Turbo 3E representa uma perfeita fusão entre passado e futuro, tecnologia e tradição, oferecendo aos fãs da Renault uma experiência de condução inigualável e uma ligação direta ao legado lendário dos Turbo.