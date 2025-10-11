Estes são os 10 carros elétricos mais rápidos do mundo (2025)

O futuro da mobilidade elétrica já não se mede apenas em autonomia ou eficiência. Hoje, alguns dos automóveis mais velozes do planeta são 100% elétricos e mostram até onde a engenharia moderna pode ir. Deixámos-vos os 10 carros elétricos mais rápidos do mundo, ordenados pela sua velocidade máxima e com as principais características que os tornam únicos.

BYD Yangwang U9 Extreme: 496 km/h

Lançamento: 2024, como parte da nova submarca de luxo “Yangwang”, da BYD.

O U9 marcou a entrada da BYD no segmento dos hiperdesportivos elétricos de elite, com produção limitada.

Destaques:

Potência colossal de cerca de 3.000 cavalos, com quatro motores elétricos independentes.

Plataforma de 1.200 V, permitindo correntes de até 1.000 amperes.

Bateria de fosfato de ferro-lítio com elevada densidade energética.

Suspensão ativa capaz de “saltar” para corrigir irregularidades da estrada.

Aspark Owl SP600: 439 km/h

Lançamento: 2024, desenvolvido no Japão e produzido em parceria com a Manifattura Automobili Torino, em Itália.

É uma evolução do Aspark Owl original de 2020, focada em alcançar recordes de velocidade em pista.

Destaques:

Quatro motores elétricos com potência total de 1.953 cv.

Estrutura em fibra de carbono ultraleve.

Aceleração de 0 a 100 km/h em 1,72 segundos.

Autonomia aproximada de 400 km.

Rimac Nevera R: 430 km/h

Lançamento: 2022, produzido pela croata Rimac Automobili.

Tornou-se rapidamente o novo padrão de referência para hiperdesportivos elétricos.

Destaques:

Quatro motores elétricos, com 2.107 cv combinados.

Aceleração de 0-100 km/h em 1,66 segundos.

Bateria de 108 kWh e autonomia de mais de 320 km.

Design aerodinâmico e controlo vetorial de binário por roda.

Pininfarina Battista: 357 km/h

Lançamento: 2023, pela Automobili Pininfarina, marca italiana de luxo.

Baseado na mesma plataforma da Rimac Nevera, mas com foco em luxo e design artesanal.

Destaques:

Potência de 1.900 cv e binário de 2.340 Nm.

Bateria de 120 kWh com autonomia até 500 km.

Aceleração de 0-100 km/h em 1,86 segundos.

Produção limitada e acabamento feito à mão.

Lotus Evija: 352 km/h

Lançamento: 2023, primeiro hiperdesportivo 100% elétrico da Lotus.

Marca o renascimento da Lotus na era elétrica, com apenas 130 unidades produzidas.

Destaques:

Potência superior a 1.900 cv.

Aceleração de 0-100 km/h em menos de 3 segundos.

Peso inferior a 1.700 kg, graças ao chassis monocoque em carbono.

Aerodinâmica ativa com túneis Venturi sob o chassis.

Drako GTE: 332 km/h

Lançamento: 2020, pela startup californiana Drako Motors.

Baseado no Fisker Karma, é um sedã elétrico de luxo com desempenho de supercarro.

Destaques:

Quatro motores elétricos, totalizando 1.200 cv.

Bateria de 90 kWh, capaz de picos de 2.200 amperes.

Autonomia até 400 km.

Produção ultralimitada a apenas 25 unidades.

Lucid Air Sapphire: 330 km/h

Lançamento: 2024, como versão topo de gama do Lucid Air.

É o primeiro modelo da linha “Sapphire”, voltada para o desempenho extremo.

Destaques:

Três motores com potência combinada de 1.234 cv.

Aceleração de 0-100 km/h em 1,9 segundos.

Autonomia superior a 680 km.

Mantém conforto e espaço de um sedã de luxo.

Maserati GranTurismo Folgore: 325 km/h

Lançamento: 2023, primeiro modelo elétrico da Maserati.

Combina a tradição “GranTurismo” italiana com tecnologia elétrica moderna.

Destaques:

Três motores elétricos com 818 cv.

Aceleração de 0-100 km/h em 2,7 segundos.

Bateria de 83 kWh com carregamento rápido (até 270 kW).

Luxo e conforto típicos da marca italiana.

Tesla Model S Plaid: 322 km/h

Lançamento: 2021, como a versão mais potente do Model S.

Redefiniu o conceito de um sedan elétrico, com desempenho de supercarro.

Destaques:

Três motores elétricos com 1.020 cv.

Aceleração de 0-100 km/h em 1,98 segundos.

Autonomia de até 590 km.

Interior tecnológico e espaço para cinco adultos.

Nio EP9: 312 km/h

Lançamento: 2017, desenvolvido pela NIO como vitrine tecnológica.

Produzido em número muito reduzido, focado em performance em pista.

Destaques:

Quatro motores elétricos com 1.341 cv.

Aceleração de 0-100 km/h em 2,7 segundos.

Estrutura em fibra de carbono e aerodinâmica ativa.

Recordista em Nürburgring para veículos elétricos.

Conclusão

Os números são impressionantes, mas também reveladores: o desempenho dos veículos elétricos ultrapassou fronteiras antes exclusivas aos supercarros a combustão.

Da China à Croácia, do Japão à Califórnia, a competição pelo “elétrico mais rápido do mundo” tornou-se uma vitrina de inovação, engenharia e ambição.