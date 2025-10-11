DGT impõe “silenciosamente” 100 km/h como novo limite de velocidade

A Direção-Geral de Trânsito (DGT) está a impor gradualmente o limite de 100 km/h em diversos troços de autoestradas e vias rápidas em Espanha. Curiosamente a DGT não procedeu a alterações no Código da Estrada.

O que começou como uma medida pontual em zonas consideradas perigosas ou de elevado risco de acidente está agora a alargar-se a várias regiões do país, substituindo o limite anterior de 120 km/h.

Esta iniciativa segue as recomendações das Nações Unidas, que defendem um limite máximo de 100 km/h em vias rápidas, no âmbito do relatório “Medidas recomendadas para melhorar a segurança da infraestrutura rodoviária”. Segundo o documento, “reduzir os limites de velocidade é uma das formas mais eficazes de diminuir o número de acidentes”.

DGT: Limite de 100 km/h um pouco por toda a Espanha

Um dos exemplos mais significativos é o da AP-7, na Catalunha, onde foram introduzidos limites dinâmicos de velocidade. Graças a sistemas baseados em inteligência artificial, a velocidade máxima pode ser ajustada em tempo real consoante as condições meteorológicas, o tráfego ou o estado do piso, sendo 100 km/h o valor de referência habitual.

Na Galiza, a autoestrada AG-55 também reduziu permanentemente o limite em vários troços, especialmente em zonas com declives acentuados ou onde existem radares de controlo de velocidade média.

Já em Gipuzkoa, a entidade regional Bidegi anunciou que seis novos troços da AP-8 passarão igualmente a ter um limite de 100 km/h, com o objetivo de melhorar a segurança e a visibilidade nas zonas de maior tráfego.

Tudo indica que esta política continuará a expandir-se por Espanha, tornando os 100 km/h o novo padrão de velocidade em grande parte das autoestradas e vias rápidas — mesmo sem qualquer alteração formal ao Código da Estrada, que ainda prevê o limite de 120 km/h.