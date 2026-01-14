Salvador Caetano entra na Irlanda com a aquisição de um dos maiores retalhistas do país

Líder no setor automóvel, em Portugal, e com operações em 48 países da Europa, África e América do Sul, a Salvador Caetano Auto concretizou, no dia 13 de janeiro, a aquisição do grupo automóvel Cedar, um dos maiores distribuidores e retalhistas da Irlanda, passando a operar, pela primeira vez, no mercado irlandês.

Com quase 28.000 viaturas comercializadas em 2025, mais de 600 colaboradores e um volume de negócios anual próximo de mil milhões de euros, o Grupo Cedar integra, desde ontem, a Salvador Caetano.

A sua atividade assenta na importação/distribuição exclusiva das marcas Renault, Dacia, Alpine e Nissan, complementada por uma extensa rede de concessionários próprios dedicada a estas marcas e à representação de outras como Peugeot, Citroën, Mazda, Suzuki e Opel.

O segmento de viaturas usadas assume um papel igualmente estratégico no portfólio, através da marca própria Windsor, suportada por uma rede de comercialização sólida e com expressão nacional.

Com esta aquisição, a equipa de gestão mantém-se inalterada nesta fase, continuando a orientar o desenvolvimento deste grupo.

Uma parceria que se prevê de sucesso

É com grande satisfação que anunciamos a nossa entrada no mercado irlandês e damos mais um passo na nossa expansão internacional através da aquisição do Grupo Cedar, uma plataforma estratégica para o nosso crescimento.

Afirmou Sérgio Ribeiro, administrador-executivo e diretor-executivo da Distribuição Automóvel Global da Salvador Caetano Auto, acrescentando que "o Grupo Cedar está plenamente alinhado com o nosso modelo de negócio".

Detém direitos de distribuição sólidos das marcas Nissan, Renault, Dacia e Alpine, opera um negócio de retalho automóvel de referência com nove concessionários, e é liderado por uma equipa de gestão altamente ambiciosa. Destacamos, em particular, o notável crescimento registado desde a aquisição das concessões Renault, Dacia e Alpine em 2023.

Sobre a Irlanda, o executivo descreveu um país "dinâmico e em crescimento", destacando o seu "legado de inovação e excelência".

Segundo James McCarthy, diretor-executivo do Grupo Cedar, "esta aquisição representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento futuro do negócio e demonstra um reconhecimento sólido do mercado automóvel irlandês e das marcas Nissan, Renault, Dacia e Alpine".

O nosso grupo passa agora a integrar um dinâmico grupo automóvel internacional, com presença em três continentes, o que nos permite beneficiar das melhores práticas e de 80 anos de experiência no setor, à medida que continuamos a crescer e a expandir a nossa atuação na Irlanda.

Afirmou James McCarthy, acrescentando que a Salvador Caetano partilha a sua ambição de crescimento "e o compromisso de continuar a consolidar o sucesso do Grupo Cedar como o terceiro maior distribuidor da Irlanda, assim como de reforçar a posição do Grupo Windsor entre os quatro principais grupos de retalho automóvel do país".