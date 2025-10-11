A Pizza Delivery, entregas de pizzas alternativas

Eis um jogo com uma temática bastante.... atual: entrega de pizzas. Sim, A Pizza Delivery, é um jogo que convida os jogadores a participarem em entusiasmantes e alucinantes aventuras de entregas de pizzas. Venham ver...

Quem quer entregar pizzas? Pois bem, se é esse o vosso caso, eis o jogo que vos vai satisfazer a necessidade: A Pizza Delivery.

A equipa de desenvolvimento indie Eric Osuna e a editora Dolores Entertainment, anunciaram recentemente que o seu próximo jogo, A Pizza Delivery, uma aventura surreal e cinematográfica de exploração e quebra-cabeças com uma forte componente narrativa, será lançado para PC (Steam e Windows), Playstation 5 e Xbox Series X a 7 de novembro.

O jogador veste a farda de B, uma estafeta de entrega de pizzas que se encontra no seu último pedido do dia. Mas... será um pedido especialíssimo.

Preparem-se para percorrer um mundo surreal, navegando por paisagens estranhas, mudanças repentinas de cenários e momentos de introspecção silenciosa que fazem com que esta entrega de pizzas nunca mais seja esquecida.

Este não é um lugar comum — é um espaço mental, um reino liminar compartilhado por indivíduos presos numa espécie de limbo. Cada canto deste "não-lugar" revela histórias de desconforto, instabilidade e saudade.

Acompanhada de sua confiável scooter, B tem de entregar a sua última pizza enquanto desvenda os mistérios deste mundo enigmático numa jornada onírica e profunda. Ao longo da aventura, o jogador irá conectar-se com os habitantes excêntricos locais, vai explorar as suas próprias paixões e arrependimentos e descobrirá os fios delicados e intrincados que unem B a esta realidade surreal e mutável.

