Guns’n Goblins, um intenso shooter revivalista

Guns'n Goblins, em desenvolvimento em cooperação pelos estúdios Soulgame e Lance, é um shooter que, tanto tem de revivalista como de moderno. Venham conhecer.

Os Soulgame x Lance revelou recentemente o seu próximo jogo: Gun's Goblins, um FPS (First Person Shooter) survival com um ambiente retro mas com uma jogabilidade bem mais moderna.

O jogo nasceu da cooperação entre os Soulgame Studios, de Séverin Larose (que é o criador do jogo Minishoot' Adventures) e Lance (parceria de dois amigos, Florent Réfrégé e Maxime Vican, focada na criação de jogos na década de 2010).

Em desenvolvimento para PC via Steam, o jogo é um FPS de sobrevivência incremental baseado no arremesso de hordas infindáveis de inimigos, no qual os jogadores terão de eliminar milhares de monstros com a única e derradeira missão de defender seu castelo.

À medida que as hordas se tornam mais violentas, os jogadores irão subir de nível e poderão melhorar o seu arsenal, passando de simples pistolas para armas mais devastadoras capazes de derrotar até mesmo, dragões.

A história de Gun's Goblins conta como sempre que a lua surge, ondas de monstros invadem a terra. Há muito tempo, um rei construiu os Bastiões dos Sinos para afastar essas hordas dos indefesos. Desde então, aquele reino caiu em ruínas, mas ainda resta um único bastião de pé. O jogador é o último sineiro e esta é a sua primeira noite.

O jogo apresenta um grafismo que faz lembrar um pouco os jogos de outras épocas, como por exemplo Return to Castle Wolfenstein e daí um pouco da magia que este titulo poderá vir a apresentar, misturando essa nostalgia com elementos mais modernos de jogabilidade.

Segundo os seus responsáveis, o projeto começou com uma pergunta simples: "'Por que não existe um FPS incremental baseado em hordas gigantescas para destruir?' A partir dessa ideia, a colaboração entre Lance e a SoulGame tomou forma rapidamente. A engenharia de Maxime tornou possível exibir milhares de monstros na tela ao mesmo tempo; a criatividade transbordante de Florent deu vida a um mundo vibrante repleto de monstros adoráveis, e a experiência de Séverin em design de videogames uniu tudo isso. O que começou como um conceito simples evoluiu até se tornar um jogo totalmente desenvolvido, projetado de tal forma que os jogadores não irão conseguir parar de se divertir." — referiu Séverin Larose (designer de videogames e cofundador da Soulgame)

Guns'n Goblins ainda não tem data concreta de lançamento, estando previsto estar concluído em 2027, para PC.