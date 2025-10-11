Quanto mais cedo as crianças têm smartphones, pior a sua saúde mental mais tarde, diz estudo

Não é novidade que os smartphones impactam a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Um novo estudo reforça-o, agora, depois de concluir que quanto mais cedo as crianças têm smartphones, pior a sua saúde mental mais tarde. E há uma idade especialmente alarmante.

Um novo estudo, publicado no Journal of Human Development and Capabilities, concluiu que a idade em que adquire o seu primeiro smartphone pode determinar se será um adulto ansioso ou não.

Os investigadores utilizaram dados de um inquérito de saúde mental em grande escala que acompanhou mais de 100.000 jovens adultos, conhecido como Global Mind Project.

Os investigadores descobriram uma tendência que mostrava que quanto mais cedo as crianças tinham smartphones, piores eram os resultados de saúde mental mais tarde. Esta realidade era especialmente destacável antes dos 13 anos.

O impacto dos smartphones em idades precoces

Segundo a cientista principal, Tara Thiagarajan, as crianças com acesso precoce a telemóveis eram mais propensas a apresentar agressividade, instabilidade emocional, desconexão da realidade e até alucinações à medida que amadureciam.

Se por um lado os rapazes apresentavam menos regulação emocional e empatia, as raparigas relatavam quedas significativas na autoestima e resiliência.

Conforme detetado, os smartphones agiam como babysitters, reprogramando o cérebro das crianças.

Para os investigadores, o motivo é claro: nenhuma criança de 10 anos está preparada para enfrentar a tempestade das redes sociais, o cyberbullying, a perturbação do sono ou o bombardeamento diário de influências e influenciadores algorítmicos.

Especificamente, as crianças com menos de 13 anos ainda não têm estrutura neurológica para lidar com o ataque digital.

Perante os resultados do estudo, Tara Thiagarajan pediu mudanças radicais nas políticas, incluindo restrições ao acesso de menores de 13 anos, aulas obrigatórias de literacia digital e atribuição de responsabilidades pela confusão que as grandes empresas de tecnologia criaram.