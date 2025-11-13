Em 2025 ainda se usam passwords fracas demais. Veja se usa uma destas!

O cenário não é novo, mas um relatório revela que, em 2025, os utilizadores de todo o mundo ainda utilizam passwords absurdas. Mostra que a grande maioria é curta, não combina letras maiúsculas e minúsculas e, menos ainda, inclui símbolos. Assim, podem ser adivinhadas em segundos.

Em 2025 ainda se usam passwords fracas demais

Apesar dos constantes alertas das principais empresas tecnológicas e especialistas em cibersegurança, e com 2025 praticamente no fim, um novo relatório deixa tudo claro. Mais uma vez, os utilizadores da Internet não aprendem e repetem erros com muitos anos.

O estudo, realizado pela empresa de investigação tecnológica Comparitech, analisou mais de 2 mil milhões de passwords divulgadas este ano. O resultado é tão preocupante quanto previsível. Combinações absurdamente inseguras como “123456” continuam a ser as mais utilizadas em todo o mundo.

Segundo o relatório, “123456” foi a palavra-passe mais utilizada globalmente, surgindo 7,6 milhões de vezes nos dados analisados. Seguiram-se outras passwords igualmente fracas, como “12345678”, “123456789” e a clássica “admin”. A lendária "password" mantém-se ainda no oitavo lugar, enquanto outras pérolas como "123" ou "1111" também figuram entre as favoritas.

Atacantes podem adivinhar em poucos segundos

A Comparitech descreve a lista como um verdadeiro exemplo de "preguiça humana". Entre as descobertas mais impressionantes, destaca que uma em cada quatro palavras-passe consiste apenas em números, que 38,6% contêm a sequência "123" e que 3,1% incluem a sequência "abc " .

O relatório revela ainda que quase dois terços das palavras-passe têm menos de 12 caracteres, e 6,9% têm menos de oito . Entre as descobertas interessantes, a palavra "Minecraft" aparece 70.000 vezes, e a sua versão com maiúscula inicial, outras 20.000 vezes.

Os especialistas recomendam a criação de palavras-passe longas, exclusivas e complexas, combinando letras, números e símbolos, além da utilização de gestores de palavras-passe e da ativação da autenticação em dois passos.