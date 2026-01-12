Elon Musk diz que vai abrir o código do novo algoritmo do X, após polémicas

Num anúncio feito recentemente, Elon Musk informou que vai disponibilizar o novo algoritmo do X já na próxima semana. A promessa não é inédita, mas levanta várias dúvidas, tendo em conta o histórico da plataforma.

Através da rede social X, Elon Musk anunciou, no dia 10 de janeiro, que vai tornar o novo algoritmo da plataforma open-source dentro de cerca de uma semana.

Conforme partilhou, será incluído "todo o código usado para determinar quais publicações orgânicas e publicitárias são recomendadas aos utilizadores".

Promessa não é inédita

Conforme recordado pelo The Verge, em 2023, quando a rede social ainda se chamava Twitter, Elon Musk abriu parte do código responsável pela forma como os conteúdos eram apresentados no feed dos utilizadores.

Conforme partilhámos, na altura, o objetivo passava por disponibilizar a informação para que pudesse ser revista e avaliada, bem como abrir caminho à deteção de erros ou falhas, e sugestão de melhorias.

No entanto, o repositório no GitHub foi rapidamente abandonado e nunca mais recebeu atualizações relevantes.

Apesar de Elon Musk ter cumprido parcialmente promessas semelhantes no passado, como aconteceu com o Grok-1, em 2024, a realidade é que a xAI já se encontra no Grok-3 e o respetivo repositório público não é atualizado há cerca de dois anos.

Agora, o empresário garante que dentro de dias será possível aceder ao novo algoritmo do X, incluindo todo o código usado para recomendar publicações orgânicas e anúncios, com atualizações previstas a cada quatro semanas e notas técnicas para programadores.

Falhas anteriores resultam em ceticismo

O momento escolhido para revelar a abertura do algoritmo não passa despercebido.

De facto, Musk tem sido alvo de críticas a nível global, vindas de diferentes áreas políticas, devido à forma como o Grok, o chatbot da rede social X, tem lidado com conteúdos sensíveis, incluindo a criação de imagens íntimas falsas.

Tendo em conta o que aconteceu no passado, esta nova promessa é recebida com cautela, restando saber se a transparência anunciada será realmente mantida ao longo do tempo.

