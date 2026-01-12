O ano novo de Plutão irá acontecer em 2178. Pena não estarmos cá para comemorar

A 23 de março de 2178, Plutão irá concluir, pela primeira vez desde a sua descoberta, uma volta completa em torno do Sol. Entre os cinco planetas anões do Sistema Solar, onde se incluem Éris, Ceres, Makemake e Haumea, Plutão é, de longe, o mais conhecido, muito por causa do seu breve estatuto como planeta “clássico”.

As anomalias nas órbitas de Úrano e Neptuno

No século XIX, astrónomos observaram que Úrano apresentava movimentos orbitais que não coincidiam totalmente com as previsões da mecânica newtoniana.

Em 1846, o matemático e astrónomo Urbain Le Verrier propôs a existência de um planeta ainda desconhecido para explicar essas discrepâncias. Esse planeta viria a ser Neptuno, mas as irregularidades não ficaram totalmente esclarecidas.

A previsão e descoberta de Plutão

Já no início do século XX, o astrónomo norte-americano Percival Lowell defendeu a existência de um novo planeta além de Neptuno. Com base nessas previsões, Clyde Tombaugh, no Observatório Lowell, conseguiu identificar Plutão em 1930, recorrendo a um comparador de imagens conhecido como blink comparator.

O nome Plutão foi sugerido por Venetia Burney Phair, então com apenas 11 anos, e rapidamente adotado pela comunidade científica.

Da categoria de planeta ao estatuto de planeta anão

Durante décadas, Plutão figurou nos diagramas do Sistema Solar ao lado de planetas como a Terra e Júpiter. Contudo, em 2006, a União Astronómica Internacional redefiniu o conceito de planeta e reclassificou Plutão como planeta anão, por não dominar gravitacionalmente a sua órbita.

Apesar disso, Plutão possui cinco luas conhecidas. A maior é Charon, com cerca de metade do tamanho do próprio Plutão, formando um sistema frequentemente descrito como um “planeta duplo”, segundo a NASA.

Um ano que dura quase dois séculos e meio

Um dia em Plutão dura cerca de 153 horas terrestres, mas o mais impressionante é o seu ano. A órbita completa demora aproximadamente 248 anos terrestres, o que faz com que apenas em 2178 Plutão complete a sua primeira volta desde a descoberta.

A sua órbita é altamente elíptica e inclinada, variando entre 30 e 49,3 unidades astronómicas de distância ao Sol. Entre 1979 e 1999, Plutão esteve mais próximo do Sol do que Neptuno, um facto raro e revelador da singularidade do seu percurso orbital.

Um aniversário que poucos irão testemunhar

Esta longa viagem em torno do Sol significa que Plutão perdeu o estatuto de planeta muito antes de “celebrar” o seu primeiro aniversário orbital desde a descoberta.

Salvo avanços radicais na longevidade humana, este será um marco histórico que ficará reservado às futuras gerações.