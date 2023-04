Twitter já começou a partilhar parte do seu código fonte no GitHub

Elon Musk tinha prometido mudanças de peso para o Twitter e para o que esta rede oferece. Até agora as alterações estavam longe de ser positivas ou até desejadas, mas há uma novidade importante. Parte do código fonte do Twitter foi para o GitHub e pode ser consultado e visto por todos.

Elon Musk cumpriu a sua promessa

Foi há perto de 1 ano que Elon Musk anunciou os seus planos para colocar num repositório público o código fonte do Twitter. Agora, numa revelação pública, o Twitter finalmente colocou no GitHub o código referente ao algoritmo de recomendação desta rede social.

A ideia do CEO da rede social é partilha com todos esta informação, para assim pode ser revista e avaliada. É claro que espera também que surja algo positivo desta partilha, abrindo caminho à deteção de erros ou falhas, e também a melhorias no próprio código.

Twitter recommendation source code now available to all on GitHub https://t.co/9ozsyZANwa — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023

Código fonte do Twitter está no GitHub

O código divulgado agora trata apenas com a forma como os tweets são mostrados no feed "For You" do Twitter. A rede social não divulgou o código subjacente ao seu algoritmo de pesquisa ou como o conteúdo é exibido noutras partes do Twitter. Ainda assim, Elon Musk anunciou no passado que a empresa "com certeza" abrirá o código do algoritmo de pesquisa também.

Curiosamente, e já com o código publicado, começaram a surgir análises ao mesmo e algumas descobertas. O algoritmo do Twitter rotula especificamente se o autor do tweet é Elon Musk, o que pode explicar porque os tweets de Musk aparecerem com tanta frequência. Há também rótulos indicam se o autor utilizador avançado, ou se é republicano ou democrata.

Twitter’s algorithm specifically labels whether the Tweet author is Elon Musk



“author_is_elon”



besides the Democrat, Republican and “Power User” labelshttps://t.co/fhpBjdfifX pic.twitter.com/orCPvfMTb9 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 31, 2023

Partilhar já revelou pormenores estranhos

Musk entretanto já reagiu a estas descobertas, revelando que "concorda que não deveria estar lá … definitivamente não deveria estar dividindo as pessoas em republicanos e democratas, isso não faz sentido". Um engenheiro do Twitter esclareceu depois que as categorias eram apenas para "estatísticas e não têm nada a ver com o algoritmo".

Certamente que muito mais vai ser descoberto e que estas situações vão repetir-se nos próximos dias, à medida que o código é analisado a fundo. Será interessante ver como estas situações vão ser justificadas, se é que vão merecer essa atenção.