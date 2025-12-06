Europa multa o X em 120 milhões de euros por falta de transparência
O X é a primeira plataforma a receber uma multa por violar a Lei dos Serviços Digitais (DSA) da União Europeia. A multa é relativamente modesta, 120 milhões de euros, mas a rede social de Elon Musk ainda não está isenta de problemas.
A Comissão Europeia multou o Twitter em 120 milhões de euros por várias violações da Lei de Segurança Digital (DSA), o quadro regulamentar que rege a moderação e a transparência das principais plataformas online na Europa. Esta multa sem precedentes resulta das infrações cometidas pela rede social americana.
O X é acusado de três grandes falhas. Em primeiro lugar, o uso enganador do famoso selo azul, apresentado como sinal de verificação quando qualquer utilizador pode obtê-lo através de uma subscrição paga, sem qualquer verificação real de identidade. Segundo Bruxelas, este sistema induz o público em erro, facilita o sequestro de contas e viola a proibição de interfaces enganadoras da Lei de Segurança Digital (DSA).
Além disso, a Comissão considera que o diretório público de anúncios da X não cumpre os requisitos de transparência. O diretório contém pouca informação essencial — conteúdo, tema, patrocinador — e apresenta obstáculos técnicos que impedem uma consulta eficiente e rápida. Isto limita a capacidade dos investigadores e da sociedade civil para identificar campanhas de manipulação, fraudes ou operações coordenadas.
Today, we fined X for non-compliance with transparency obligations under the DSA.
We're holding X accountable for: 🔹Deceptive design of its ‘blue checkmark’ 🔹Lack of transparency of its advertising repository 🔹Failure to provide access to public data for researchers
↓
— European Commission (@EU_Commission) December 5, 2025
Rede de Elon Musk tem falta de transparência
Por fim, a plataforma X é acusada de impedir os investigadores de aceder aos seus dados públicos. A plataforma proíbe especificamente a recolha de dados (extração de mensagens públicas) e impõe procedimentos considerados desnecessariamente restritivos. Com isso, dificulta o estudo dos riscos sistémicos associados aos seus serviços.
Esta coima tem em conta a gravidade, o alcance e a duração das infrações. A empresa X tem agora 60 dias úteis para corrigir o uso indevido do selo azul e 90 dias para apresentar um plano de ação detalhando as medidas destinadas a adaptar o seu diretório de anúncios e o acesso aos dados às normas em vigor.
A Comissão Europeia revelou que não existe para impor multas pesadas. Querem garantir que a legislação digital é cumprida. Acrescentou ainda que a DSA não tem absolutamente nada a ver com censura. A investigação sobre X, relativa à divulgação de conteúdos ilegais e às medidas (ou à falta delas) tomadas para combater a manipulação da informação, ainda está em curso.
Falta de transparencia vindo de um instituicao que de transparente nao tem nada.
Esta envolvida em corrupcao profunda, controlo, censura, detruicao economico social da Europa.
Aguarde-se pelo colapso que ja se ve no horizonte.
exato, não diria melhor