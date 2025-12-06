Europa multa o X em 120 milhões de euros por falta de transparência

O X é a primeira plataforma a receber uma multa por violar a Lei dos Serviços Digitais (DSA) da União Europeia. A multa é relativamente modesta, 120 milhões de euros, mas a rede social de Elon Musk ainda não está isenta de problemas.

Europa multa o X em 120 milhões de euros

A Comissão Europeia multou o Twitter em 120 milhões de euros por várias violações da Lei de Segurança Digital (DSA), o quadro regulamentar que rege a moderação e a transparência das principais plataformas online na Europa. Esta multa sem precedentes resulta das infrações cometidas pela rede social americana.

O X é acusado de três grandes falhas. Em primeiro lugar, o uso enganador do famoso selo azul, apresentado como sinal de verificação quando qualquer utilizador pode obtê-lo através de uma subscrição paga, sem qualquer verificação real de identidade. Segundo Bruxelas, este sistema induz o público em erro, facilita o sequestro de contas e viola a proibição de interfaces enganadoras da Lei de Segurança Digital (DSA).

Além disso, a Comissão considera que o diretório público de anúncios da X não cumpre os requisitos de transparência. O diretório contém pouca informação essencial — conteúdo, tema, patrocinador — e apresenta obstáculos técnicos que impedem uma consulta eficiente e rápida. Isto limita a capacidade dos investigadores e da sociedade civil para identificar campanhas de manipulação, fraudes ou operações coordenadas.

Rede de Elon Musk tem falta de transparência

Por fim, a plataforma X é acusada de impedir os investigadores de aceder aos seus dados públicos. A plataforma proíbe especificamente a recolha de dados (extração de mensagens públicas) e impõe procedimentos considerados desnecessariamente restritivos. Com isso, dificulta o estudo dos riscos sistémicos associados aos seus serviços.

Esta coima tem em conta a gravidade, o alcance e a duração das infrações. A empresa X tem agora 60 dias úteis para corrigir o uso indevido do selo azul e 90 dias para apresentar um plano de ação detalhando as medidas destinadas a adaptar o seu diretório de anúncios e o acesso aos dados às normas em vigor.

A Comissão Europeia revelou que não existe para impor multas pesadas. Querem garantir que a legislação digital é cumprida. Acrescentou ainda que a DSA não tem absolutamente nada a ver com censura. A investigação sobre X, relativa à divulgação de conteúdos ilegais e às medidas (ou à falta delas) tomadas para combater a manipulação da informação, ainda está em curso.