Portugal: voto eletrónico pode chegar em breve. O que falta para ser finalmente implementado?

Ana Sofia Neto

  1. AlexS says:
    19 de Janeiro de 2026 às 10:02

    Não. Muito perigoso.

  2. Carlos says:
    19 de Janeiro de 2026 às 10:16

    Se queremos dar voz aos nossos emigrantes, temos de implementar o voto electrónico remoto, apesar dos riscos inerentes.

  3. Tug@Tek says:
    19 de Janeiro de 2026 às 10:18

    Por muito que eu gostasse de votar no conforto do meu sofá, quem conhece minimamente a tecnologia sabe que nada é 100% seguro e muito menos confidencial.
    Dois requisitos básicos em meu entender para que o voto eletrónico seja possível.
    Ser feito digitalmente nas mesas de voto, com a colocação da contraprova física de papel em urna. Talvez!
    Mas existe sempre a outra questão, a confidencialidade.
    Por mais que o software seja certificado e auditado, a partir do momento que tenho de me identificar para votar e a seguir voto nunca será 100% confidencial. Basta a máquina estar infetada, por qualquer vulnerabilidade…
    Seguro, seguro, será sempre em papel…

    • zzz says:
      19 de Janeiro de 2026 às 10:52

      separas o processo de identificação do processo de voto. tal como acontece fisicamente. o processo de identificação valida a pessoa e dá acesso a um token para votar. esse token não volta ao processo de identificação. não existe correlação. isto dentro da mesma caixa de voto. agora o voto à distancia, isto é, no nosso PC, isso sim… acho mais complexo… acho que tb é possivel mas tem os seus desafios !

  4. O Pratico says:
    19 de Janeiro de 2026 às 10:24

    Blockhain

  5. Ruben says:
    19 de Janeiro de 2026 às 10:31

    Temos cartão de cidadão eletrónico… com uma base de dados e código de inserção analisado por pessoas de varios partidos / independentes… não ha muito como falhar.

