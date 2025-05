Luta contra a IPTV faz uma vítima inesperada: Twitch foi bloqueado

A luta contra a IPTV em Espanha tem atingido níveis pouco lógicos e que lesam os utilizadores. Muitos serviços "normais" têm sido bloqueados, vítimas das medidas aplicadas para limitar o acesso. A mais recente vítima era de todas as menos esperada: o Twitch.

Como resultado destes bloqueios maciços, os internautas espanhóis não conseguiram utilizar um dos serviços mais populares da web na semana passada: o Twitch. O serviço de streaming da Amazon manteve-se inacessível para milhões de utilizadores durante várias horas entre quinta e sexta-feira.

Desta vez, o bloqueio do Twitch terá sido feito de propósito, e não como um acidente em consequência de outro bloqueio não relacionado com o serviço de streaming. Tal como revelado, o bloqueio de três endereços IP que direcionam para o site do Twitch foi a razão pela qual o serviço permaneceu inacessível em Espanha.

A decisão de bloquear o Twitch é ainda mais chocante tendo em conta que se trata de um serviço propriedade da Amazon. Foi elogiado no passado pela sua luta contra a pirataria e a IPTV. A LaLiga esteve em negociações com a Amazon Web Services, para implementar o seu novo sistema de bloqueio. Parece que a Amazon colabora com a LaLiga, e um dos seus serviços foi bloqueado.

O Twitch não foi o único site bloqueado em Espanha, de todo. De facto, os sites e utilizadores que registam manualmente estes bloqueios contra a IPTV descobriram que no passado domingo, a LaLiga duplicou o número de endereços IP bloqueados em comparação com o sábado. O motivo parece estar no jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo.

Este aumento repentino das proibições é notável porque ocorre após uma reunião entre a LaLiga e membros do Parlamento Europeu, a SROC e o Gabinete de Propriedade Intelectual da União Europeia. O comunicado de imprensa oficial não menciona o bloqueio de sites não relacionados com a pirataria no futebol.

Não é claro se este foi um ponto de discussão na reunião; Mas tudo indica que a LaLiga recebeu um impulso, com uma proposta da SROC para adotar basicamente o bloqueio do Escudo Italiano de Pirataria a nível europeu , com um instrumento regulatório na União Europeia que obriga os intermediários a eliminar "conteúdos ilegais ao vivo ou, no máximo, durante a sua transmissão".