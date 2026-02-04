Fisco disponibiliza calendário fiscal 2026! Não se esqueça destas datas

Quer saber as datas para entrega do IRS? E quando tem de pagar o IMI? O novo ano de 2026 já começou, janeiro já se passou, e é importante que esteja a par do calendário fiscal. Guarde as principais datas para não se esquecer e para não pagar coimas.

Tal como acontece todos os anos, os contribuintes têm de realizar algumas ações em períodos específicos. Os principais prazos do IRS referem-se à verificação de faturas no e-fatura, consulta dos valores das deduções apurados pela Autoridade Tributária (AT), reclamação dos valores das deduções, consignação do IRS e IVA, e entrega da declaração de rendimentos (Modelo 3) ou do IRS automático.

Principais datas do calendário fiscal de 2026

No portal das finanças está disponível o calendário fiscal de 2026. Pode ver as obrigações declarativas e obrigações de pagamento.

São estas algumas das datas importantes que deve reter. De referir que a AT disponibiliza também no seu portal toda a informação. Podem consultar aqui.