Mude de qualquer IA para o Gemini da Google sem perder nada importante

Com várias ofertas no campo da IA, é natural que os utilizadores testem e escolham a que mais se adequa ao que necessitam. Isso pode levar a que se perca informação, ao passar de uma IA para outra. A Google quer evitar isso no Gemini e por isso prepara uma ferramenta para importar conversas de qualquer IA.

Mudar para o Gemini sem perder nada

A Google começou a testar uma opção no Gemini para importar conversas inteiras de outros chatbots de IA, como o ChatGPT ou o Claude, facilitando a migração de utilizadores entre plataformas sem perda de conteúdo. A funcionalidade, que também testa downloads de imagens em 4K e uma definição de segurança chamada Semelhança, visa eliminar atritos na migração de históricos de conversas.

Este recurso é atualmente conhecido como Importar Chats de IA. O processo permitiria aos utilizadores descarregar conversas de outro cliente e importá-las diretamente para o Gemini, preservando tanto o texto como os ficheiros multimédia partilhados. É uma estratégia agressiva para aqueles que ainda hesitam em migrar para a oferta da Google, que está agora mais barata do que nunca.

Esta funcionalidade elimina a barreira de perder meses de contexto. No entanto, ainda existem dúvidas razoáveis ​​quanto à sua funcionalidade, dado que os formatos de ficheiro compatíveis e a lista definitiva de serviços externos suportados não foram detalhados. Na prática, o objetivo da ferramenta é permitir-lhe comparar o desempenho do Gemini com os seus próprios dados reais antes de decidir se deve permanecer no seu ecossistema.

Google quer assim ganhar novos utilizadores

Para além da importação de dados, foram detetadas opções para descarregar imagens geradas nas resoluções 2K e 4K, rotuladas para partilha ou impressão, respetivamente. Embora o Gemini já ofereça downloads de alta qualidade, estes novos rótulos sugerem uma arquitetura mais profissional para a criação de conteúdos visuais. Este é um passo lógico, considerando a vasta gama de alternativas ao Gemini que competem para oferecer a melhor qualidade de imagem possível no mercado atual.

O terceiro aspeto deste teste é a Likeness, uma configuração que atualmente redireciona para a ferramenta de verificação de vídeos gerados por IA da Google. Especula-se que esta funcionalidade possa alertar os utilizadores se o conteúdo gerado por IA utilizar características semelhantes às suas, de forma semelhante à forma como o YouTube já protege a identidade do utilizador.

No entanto, a própria fonte esclarece que esta é apenas uma hipótese e que a funcionalidade final pode ser diferente ou até nunca ser lançada. Com esta informação, o que vemos é uma clara tentativa da Google de proteger o seu ecossistema e atrair os utilizadores da concorrência através da praticidade.