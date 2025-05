Apagão de energia: Saiba qual foi operadora mais reclamada

Após vários dias do apagão de energia que se sentiu especialmente em Portugal e Espanha, há ainda muitas coisas por saber, mas já há alguns números. No que diz respeito às operadoras, a Digi foi a empresa mais reclamada.

Um inquérito realizado pelo Portal da Queixa a cerca de 3000 consumidores revela como foi encarada a experiência do apagão geral pela população.

Para 84% dos portugueses, a falta de acesso às comunicações foi a principal dificuldade sentida. Além da falta de comunicação, mais de metade (57,8%) apontou a ausência de apoio ou informação como um dos principais desafios. E 18,1% sentiu dificuldade em aceder a água ou comida.

A operadora mais reclamada? A Digi

A ausência de canais de comunicação funcionais gerou na população uma sensação de isolamento e stress, impedindo os cidadãos de saber como agir ou de onde esperar apoio. Este problema foi agravado pela incapacidade das operadoras de telecomunicações em garantir um serviço mínimo durante e após o incidente.

Entre as operadoras, a Digi foi a mais visada nas reclamações registadas no Portal da Queixa: 504 queixas num único dia, logo após o apagão. Este volume representa quase metade de todas as reclamações recebidas na plataforma no período pós-crise.

A Digi foi ainda a última operadora a retomar os serviços de forma plena, deixando milhares de consumidores sem acesso a comunicações por mais de 24 horas consecutivas. A página da operadora no Portal da Queixa, recebeu no dia pós-apagão, mais de 45 mil visualizações.