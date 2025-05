Samsung deverá começar os testes da One UI 8 já dentro de dias

A Samsung tem sido uma das marcas mais focada nas atualizações do Android. Os atrasos da One UI 7 acabaram por manchar esta posição e quebrar a confiança dos utilizadores. Para se redimir, a Samsung parece apostar agora na One UI 8, que estará apenas a dias de ver os testes a serem iniciados.

O historial da Samsung nas atualizações de software a longo prazo continua a estar entre os melhores, e o lançamento do One UI 7 parece ser uma exceção estranha. Agora, com o Android 15 lançado oficialmente para os dispositivos Galaxy, todos procuram o seu sucessor, a One UI 8.

Embora a Samsung não tenha partilhado publicamente quaisquer detalhes sobre o One UI 8, chegam os primeiros relatos sobre o seu possível calendário de lançamento. Conforme o informador Tarun Vats revelou, a primeira beta do One UI 8 poderá ser lançada já em junho, alinhando com o próximo lançamento do Android 16 da Google.

No entanto, Vats alerta que os calendários de atualização da Samsung estão frequentemente sujeitos a alterações, pelo que este calendário deve ser encarado com cautela. Considerando que a beta do One UI 7 só foi lançada em dezembro do ano passado, um lançamento rápido do One UI 8 ajudaria certamente a Samsung a reconstruir parte da confiança perdida junto dos utilizadores.

Se a beta for lançada em junho, Vats prevê que a atualização estável One UI 8, baseada no Android 16, possa chegar já em agosto ou setembro. Isto significa que podemos estar perante um ciclo beta mais curto e eficiente para o novo software do que aquele que vimos com o One UI 7.

É também importante notar que o One UI 7 foi uma atualização significativa para a Samsung, enquanto o One UI 8 deve concentrar-se mais em melhorias incrementais do que em novas características importantes.

Com menos mudanças radicais, o processo de teste e implementação do One UI 8 pode ser mais simples e rápido para a empresa. Entretanto, os rumores sugerem que a próxima grande atualização será a One UI 8.5, provavelmente estreando-se juntamente com a série Galaxy S26.