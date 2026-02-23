As mensagens no WhatsApp vão receber em breve algo único e interessante

Há muitas funcionalidades que a Meta tem acumulado ao longo dos anos no WhatsApp. São melhorias que todos querem e que precisam para usar ainda melhor esta ferramenta. Uma nova está agora a ser desenvolvida e preparar-se para oferecer o envio automático de mensagens agendadas, algo descoberto na versão beta do iOS.

Mensagens no WhatsApp vão receber em breve algo único

Uma das aplicações de mensagens instantâneas mais populares do mundo, o WhatsApp, está a trabalhar numa nova funcionalidade que melhorará significativamente a experiência do utilizador. Este serviço de mensagens da Meta está a testar um novo sistema que permitirá agendar mensagens com antecedência para serem enviadas automaticamente nos chats.

Graças a esta inovação, os utilizadores poderão garantir que as mensagens são enviadas automaticamente para a outra pessoa na data e hora especificadas. Esta funcionalidade, que deverá funcionar tanto em chats individuais como em grupo, pretende tornar a comunicação muito mais prática e fácil.

A existência da funcionalidade foi descoberta pela conhecida plataforma WABetaInfo, que examina em detalhe as versões de teste da aplicação, na versão beta 26.7.10.72 do WhatsApp para iOS. Esta inovação, que deverá chamar-se “Mensagens Agendadas” no futuro, promete mudar por completo a rotina diária de mensagens.

Meta prepara o agendamento para o envio

Os utilizadores irão simplesmente digitar o texto que desejam enviar e, em seguida, selecionarão a data e hora exatas em que desejam que o sistema entregue a mensagem automaticamente. Os utilizadores poderão gerir facilmente essas mensagens agendadas. Todas as mensagens agendadas serão listadas numa secção especial “Mensagens Agendadas” no ecrã de informações do chat.

Se os utilizadores decidirem não enviar uma mensagem, podem facilmente apagá-la desse ecrã antes de ser entregue ao destinatário. Embora capturas de ecrã divulgadas mostrem a funcionalidade a funcionar num chat de grupo, não há razão para o WhatsApp restringir este prático sistema a chats individuais.

Este interessante sistema de agendamento de mensagens está atualmente em desenvolvimento. O sistema em que a empresa está a trabalhar ainda nem sequer foi lançado para os testadores beta. Por isso, é importante lembrar que os planos de desenvolvimento podem mudar com o tempo e o lançamento público da funcionalidade não é garantido.