iOS 26: Apple permitirá finalmente personalizar o tempo de adiamento dos alarmes

A Apple, durante a sua conferência anual WWDC 2025, revelou diversas novidades para os seus sistemas operativos. Uma das mais aguardadas pelos utilizadores, embora não destacada no evento principal, tem que ver com uma funcionalidade há muito pedida para o iOS 26: a alteração do tempo de adiamento dos alarmes.

A tão esperada personalização do "snooze" no iOS 26

A Apple prepara-se para, finalmente, permitir a personalização dos tempos de adiamento (snooze) nos alarmes do iOS 26. Embora a empresa tenha apresentado um vasto leque de novidades na WWDC 2025, este pormenor, que promete melhorar a experiência matinal de muitos utilizadores, não foi mencionado durante a apresentação oficial.

A próxima grande atualização do sistema operativo móvel da Apple facultará aos utilizadores a capacidade de definir tempos de adiamento personalizados.

Conforme reportado pela MacRumors, o iOS 26 oferecerá opções de adiamento que variam entre 1 e 15 minutos, selecionáveis no momento da configuração do alarme.

O fim da restrição dos nove minutos nos alarmes

Durante anos, a Apple manteve o tempo de adiamento fixo em nove minutos. Quem pretendesse um intervalo diferente para o seu despertar era obrigado a configurar múltiplos alarmes ou a recorrer a aplicações de terceiros, em detrimento da aplicação Relógio nativa do iPhone.

Esta inflexibilidade por parte da Apple sempre foi vista como uma decisão peculiar, considerando o foco da empresa na personalização da experiência do utilizador. Assim, todos os que se sentiam frustrados pela restrição dos nove minutos terão um pequeno, mas significativo, benefício a aguardar nas suas manhãs, assim que o iOS 26 for disponibilizado ao público no outono.

Curiosamente, esta novidade surge numa altura em que investigações recentes começam a sugerir que o ato de adiar o alarme poderá não ser tão prejudicial para os padrões de sono como se pensava anteriormente.

