O alarme do seu iPhone não precisa ter um botão Adiar

Não é só o iPhone que não precisa deste botão. O leitor que está a ler este artigo também não. Aliás, quem o diz é a ciência. Quando o alarme toca, o nosso cérebro desperta e entra na chamada inércia do sono. Contudo, o adiamento do alarme, que fará com que volte a tocar em 5 ou 10 minutos, por exemplo, faz com que voltemos a dormir e com que incentivemos o cérebro a começar um novo ciclo de sono... mas sem o devido tempo eficaz. Retire o botão!

Há pessoas que não querem o botão Adiar no alarme do seu iPhone. Em vez disso, querem apenas ter vários alarmes, e são configurados com a devida diferença de tempo, para cada um ir "acordando".

É claro que, por predefinição, os alarmes do iPhone continuam a apresentar um grande botão “Adiar” no centro do ecrã e um botão “Parar” na parte inferior. O que é chato é que é mais fácil carregar no botão Adiar que no de parar. Que está no fundo e bem mais pequeno.

Muitas pessoas não querem este botão Adiar presente nesta dinâmica, sensível, complexa de atacar o alarme e começar a viver em mais um dia da Terra à volta do Sol.

Remover o botão Adiar do Alarme no iPhone

Sim, há pessoas que querem desativar o botão Adiar no despertador do iPhone, preferindo ver o botão Parar à frente e ao centro quando os alarmes estão a tocar. Se isso lhe parece interessante, veja como o pode fazer também.

Abra a aplicação Relógio no iPhone e mude para o separador Alarmes. Pode selecionar qualquer um dos seus alarmes na sua lista Agora veja a opção Adiar se está selecionada. Desselecione.

Da próxima vez que um alarme disparar, verá o botão Parar no centro do ecrã e o botão Adiar deixará de aparecer. Isto também funciona ao configurar um novo alarme: basta desativar a opção Adiar, que está ativada por predefinição, e está tudo pronto (mas não se esqueça, cada novo alarme ativa automaticamente a função Adiar).

Na prática, ao remover o Adiar, o utilizador pode premir o botão Parar imediatamente e levantar-me nesse momento ou voltar a dormir, sabendo que tem, por exemplo, outro alarme programado para mais tarde.

Quando associado a um som de alarme suave, como o Wish You Were Here, os alarmes do seu iPhone irão acordar a pessoa suavemente, em vez de receberem um choque de "alta voltagem" diretamente no ainda sonâmbulo cérebro.

