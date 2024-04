Android vai crescer “ao dobro do ritmo do iOS” em 2024

A guerra entre o Android e o iOS é muito antiga e até hoje nunca teve um resultado final. Cada um destes sistemas operativos domina a sua parte do mercado, com invasões pontuais em mudanças no mercado. Este cenário será interessante seguir este ano e as mais recente previsão declarou que o Android crescerá "ao dobro do ritmo do iOS" em 2024.

O mercado dos smartphones tem estado a oscilar e a ter mudanças muito grandes nos últimos anos. Todas as situações externas têm levado a mudanças que mostram como os consumidores têm adaptado a sua postura ao que a economia lhes tem imposto.

Claro que a Apple e a Samsung têm estado no centro destas mudanças, mas todo o ecossistema Android acompanha os movimentos. Os dados mais recentes a IDC apontam agora para um ano de 2024 onde o sistema da Google irá crescer de forma muito significativa, deixando o iOS para trás.

Também é muito significativo que a Samsung esteja de volta ao topo. Este ano, esperamos que o Android cresça duas vezes mais rápido que o iOS.

Em declarações à CNN, a diretora de pesquisa da IDC, Nabila Popal, revelou que o Android crescerá "duas vezes mais rápido que o iOS" este ano. os primeiros sinais de mudança já começaram a surgir e espera-se que surjam ainda mais situações.

D forma concreta, os primeiros indícios já começaram a surgir. Depois de um final de ano muito positivo para a Apple, onde assumiu a liderança do mercado, esta acabou por lhe ser retirada nos primeiros meses deste ano.

As vendas da Apple já caíram 10% no primeiro trimestre de 2024, devolvendo à Samsung o primeiro lugar. Isto deveu-se em grande parte à redução das vendas na China. Existe também uma tenção dos reguladores e a empresa de Cupertino deverá em breve ter processos contra a sua posição dominante nos EUA.

Este é um cenário muito positivo para as marcas que assentam as suas propostas no Android. O mercado deverá reagir em momento pontuais, mas as previsões da DC revelam algo que a Google poderá capitalizar e fazer crescer ainda mais o seu sistema operativo, distanciando-se do iOS.