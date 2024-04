Ao longo dos últimos meses, o YouTube tem procurado de forma muito ativa levar os utilizadores a verem publicidade. Foram muitas as medidas tomadas para bloquear todo o tipo de situações que contrariassem esse passo no seu site. Agora, a política muda novamente e desta vez o YouTube quer acabar com as apps que bloqueiam a publicidade nos vídeos.

YouTube quer publicidade nos vídeos

Ne todos os utilizadores gostam de ver publicidade presente no YouTube ou outros serviços. Este é o preço a pagar para ter ofertas gratuitas, mas que muitos tentam contornar e usar soluções para esconder todos.

A Google e o YouTube querem contrariar este cenário e recentemente iniciaram uma campanha para desativar todos os mecanismos usados. Querem que a publicidade seja mostrada e que assim os utilizadores contribuam para aumentar a receita da empresa e dos produtores de conteúdos.

Uma nova iniciativa vai agora ser começada, para eliminar as apps que permitem bloquear a publicidade nos vídeos. O YouTube anunciou na sua página de suporte que começará a bloquear as apps que violem os seus termos de serviço, especificamente as que participam do bloqueio de anúncios.

Google acabará com apps que violem regras

Esta não é a primeira vez que o YouTube toma medidas contra esses tipos de apps, com o Vanced sendo descontinuado em 2022. Em breve, ao assistir a alguns vídeos, vão surgir problemas de buffer ou mensagem de erro com: "O conteúdo a seguir não está disponível nesta app".

Deve assim começar mais uma corrida dos programadores para tentar encontrar soluções para contornar os bloqueios do YouTube. Este passo aconteceu com o YouTube no browser, com um sucesso relativo. A Google parece ter conseguido travar os truques encontrados, forçando a apresentação de publicidade nos vídeos.

Esta é uma luta com alguns anos, mas que não tem tido um resultado concreto. O foco é agora as app, mas certamente que em breve veremos surgir as primeiras vítimas, com algumas soluções conhecidas a deixarem simplesmente de funcionar de um dia para o outro.