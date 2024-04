Compras no Google Play vão ficar muito mais simples no Android

Ao procurar dar mais segurança aos seus sistemas, a Google tem trazido alguma complexidade ao Android. É algo natural, mas que os utilizadores nem sempre querem. Para combater este ponto, a Google anunciou agora uma novidade que torna as compras no Google Play muito mais simples no Android.

Compras no Google Play ficam mais simples

Para usar a biometria nos smartphones Android, temos quase sempre de passar pelo processo de validação da password da conta do utilizador. É contra este passo que desse momento em diante podemos usar a impressão digital ou o reconhecimento facial.

Não sendo algo complicado, ainda é algo que os utilizadores nem sempre gosta de fazer, por demorar tempo e por requerer passos adicionais. Assim, e para simplificar o processo, a Google vai em breve mudar este processo e eliminar o pedido das password ao ativar a validação biométrica no Google Play.

Embora seja uma mudança pequena, deve funcionar como um incentivo adicional para ativar a verificação de compra no Google Play. Também será algo importante para os utilizadores que não se recordem da sua password da conta do Google ou que tenham estes dado em qualquer chaveiro digital de dados de acesso.

Esta mudança não está ainda presente na loja de apps do Android, mas a empresa espera ter a mudança disponível dentro de algumas semanas. Nesse momento os utilizadores vão poder ativar este passo de segurança apenas com o ativar do interruptor nas configurações, sem mais nada a ser pedido.

A validação por biometria é algo que a Google recomenda para as compras na Play Store. É uma forma de garantir a segurança nas compras, adicionando uma simples camada de validação, que assim até fica mais rápida de ativar.

Esta mudança faz parte dos esforços para ter sistemas mais seguros, ao mesmo tempo que garante que os utilizadores estão protegidos. Do lado de todos os que usam o Google Play, podem assim ter uma segurança muito maior.