Quem lhe ligou? Google prepara funcionalidade única para a app Telefone no Android

A Google tem procurado dar aos Android as apps e as ferramentas essenciais para os utilizadores. Não recebem apenas as opções básicas, mas estão sempre a ser atualizadas para terem algo mais do que qualquer concorrência. Isso poderá ser novamente visto na app Telefone do Android, que ajudará os utilizadores a perceberem quem ligou para o utilizador.

Com tantos contactos a serem feitos de forma diária, muitas vezes os utilizadores não sabem que são as pessoas que ligam. Estes registos estão sempre na app Telefone, mas sem qualquer informação adicional, caso não estejam registados nos contactos.

Isso mudará em breve, segundo foi descoberto numa das mais recentes versões da app Telefone. Esta app passará a oferecer a possibilidade de pesquisar qualquer número que tenha contactado o utilizador e que esteja registado na lista de chamadas recebidas ou realizadas.

https://twitter.com/AssembleDebug/status/1776120747762884614

Este novo botão está ainda a ser testado, mas já se sabe como irá funcionar. Terá o nome "Lookup" (procurar) e a sua função parece assim óbvia. Este novo botão estará integrado com os restantes e que estão já presentes - "Bloquear" e "Histórico". Estes vão surgir sempre que se carregar numa chamada.

Do que pode ser visto, esta nova opção será integrada diretamente na app, mas abrirá depois uma app da Google. Falamos da pesquisa, onde o número será colocado para pesquisa na base de dados de registos da Google, podendo assim ser comparada com toda a informação existente.

Sabe-se que a nova opção da app Telefone do Android está nas versões beta. Ainda não está acessível, devendo ser ativada com algumas flags em situações especiais. Espera-se que em breve esteja presente nos smartphones Pixel da Google e em todos os que tiverem esta app instalada e em utilização.

Numa altura em que somos contactados com tentativas de esquemas e enganos, esta é uma opção que parece importante. Com um simples toque será possível descobrir se um número é fidedigno ou se pertence a tentativas anteriores de roubar os utilizadores e/ou os seus dados.