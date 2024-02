Google Maps recebe mais uma mudança na interface para as pesquisas serem mais simples

Depois de muitos anos sem qualquer mudança, o Google Maps está a receber uma renovação que parece ser completa. A sua interface está a ser aprimorada, procurando integrar novas funcionalidades que vão até ao campo da IA. Uma mudança está agora a chegar de imediato, dedicada a tornar as pesquisas ainda mais simples e intuitivas.

Google Maps tem uma nova cara

Têm sido constantes as novidades que a gigante das pesquisas coloca no Google Maps. Estas procuram tornar mais ágil a utilização destas apps e recheá-las de nova informação útil, como vimos esta semana com a informação da previsão do tempo para os locais visitados.

Una nova mudança parece estar agora a caminho, com mais alterações profundas para a interface do Google Maps. Estas trazem reformulações bastante significativas nas principais áreas de utilização desta app, inclusive na pesquisa por rotas e na informação apresentada aos utilizadores.

Interface fica mais simples

Para começar, ao tocar num local do mapa é revelado um novo design das informações que apresenta os botões para fechar e partilhar no canto superior direito. Há também uma página de fundo logo atrás daquela com que interage, sendo agora bem visível na interface do Google Maps.

Outra mudança que pode ser vista nesta novidade é como os locais deixam de ficar em ecrã completo e revelam uma parte do fundo do mapa na parte superior. Essa abordagem de diferentes folhas ajuda a preservar o contexto e a tornar mais simples a sua utilização.

Pesquisas melhoram de imediato

A maior mudança atual do Google Maps é a pesquisa de rotas. Na parte superior, essa interface agora serve apenas para inserir endereços, tornando-o menos confuso. A lista das formas de transporte foi movida para a zona inferior, uma melhoria de acessibilidade em dispositivos móveis. Deslizar para cima revela que esta também não é mais uma interface de ecrã completo. Isso permite ver o mapa em mais formas de navegação.

Esta nova versão do Google Maps começou agora a chegar aos primeiros dispositivos, focado no Android. Também estará disponível para iOS, mas provavelmente deverá demorar um pouco mais. Com estas alterações, este serviço de mapas dá mais um salto qualitativo e torna-se ainda mais simples de usar por todos e em todas as situações.