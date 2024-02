Google Maps: chega ao Android uma das melhores funcionalidades que o iOS oferece

Ainda que opte por desenvolver o Google Maps de forma mais constante no Android, a gigante das pesquisas tem também alguns exclusivos na versão dedicada ao iOS. São pequenos extras que fazem diferença em muitos aspetos. Um desses está agora a chegar à versão Android e traz para o ecrã do Google Maps o acesso à previsão do tempo.

Exclusivo do iOS chega agora ao Android

Como ferramenta de utilização quase constante que é, o Google Maps tem recebido da gigante das pesquisas muita informação adicional e que vão para lá dos mapas. Esta é a sua base e o que mais vezes é usado por quem escolhem esta app. Ainda assim, há extras bem vindos.

Um destes está agora a chegar e vem diretamente da versão dedicada ao iOS, onde já está presente há algum tempo. Falamos da previsão do tempo e o AQI (índice de qualidade do ar), que assim vão reforçar a informação oferecido aos utilizadores quando navegam neste serviço.

Google Maps tem agora a previsão do tempo

Esta informação nova surge numa pequena caixa retangular que aparece no canto superior esquerdo, abaixo da barra de pesquisa e dos filtros de local. Por padrão, ele regista a temperatura atual e futura, acompanhada de um ícone e o AQI (índice de qualidade do ar). Também pode mostrar se chega chuva, neve, etc. e a que horas.

Ao tocar nesta área, é aberto um cartão com mais informações meteorológicas, incluindo o "Feels like", temperaturas máximas/mínimas para o dia e uma previsão de 12 horas que pode ser percorrida. Se abrir a secção AQI será carregada a camada existente do mapa de qualidade do ar para navegar com mais detalhe.

Muito mais informações relevantes para todos

Esta nova caixa de meteorologia, que acaba por ser pequena, será atualizada conforme o mapa é movido. Desaparece se você qualquer ponto, enquanto o Google Maps usa um conjunto de ícones de previsão do tempo ligeiramente diferente do Google Weather.

Ainda que esteja agora a ganhar uma presença mais visível, esta novidade começou a ser lançada gradualmente nas últimas semanas. Aparentemente chega com a versão 11.113.x da app do Google Maps dedicada ao Android e deverá assim ser acessível a todos.