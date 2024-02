Hyundai Casper: um mini SUV por 20 mil euros, cabe na sua carteira?

O mercado automóvel irá, neste ano de 2024, oferecer a maior oferta no que toca a veículos elétricos. As marcas têm preparados lançamentos para vários segmentos e para diferentes tamanhos de carteiras. Este Hyundai Casper, será para a sua?

A Hyundai confirma que vai lançar um mini SUV totalmente elétrico baseado no Casper existente, para os mercados europeus, conforme noticiado pela Auto Moto. Melhor ainda, a Hyundai tem como meta um preço de 20.000 euros para o Casper eletrificado.

A empresa sul-coreana espera manter-se competitiva no mercado de veículos elétricos a preços acessíveis na Europa com o Casper, que irá competir com modelos como o Spring da Dacia, o ë-C3 da Citroën ou o ID da Volkswagen. 2all.

Concebido para deslocações urbanas

A Hyundai não está a construir o Casper do zero, uma vez que um modelo ICE está disponível na Coreia do Sul desde 2021. Lionel French Keogh, CEO da Hyundai France, confirmou que esta seria a primeira vez que o fabricante coreano está a introduzir o Casper na Europa e como um VE. Para além da confirmação, o executivo da Hyundai não revelou quaisquer especificações para o Casper, pelo que ainda não sabemos qual será o alcance e o desempenho do próximo veículo elétrico.

Considerando que a versão ICE foi concebida como um veículo citadino, não esperamos quaisquer especificações impressionantes com um modelo eletrificado.

Algumas fotos de espionagem anteriores mostraram que a Hyundai renovou os interiores do Casper EV. Recentemente descobriu-se que a Hyundai optou por um sistema de infoentretenimento maior e outras alterações no painel de instrumentos com um protótipo inicial.

De acordo com o relatório, o Casper EV utilizará um módulo que pode produzir até 181 cavalos de potência. No entanto, esperamos muito menos potência quando se trata de um modelo pronto para produção, uma vez que se destina apenas a circular nas ruas da cidade.

Preço para "atacar" o mercado dos particulares

Embora o preço de 20 mil euros pareça estar estabelecido, não há certezas dos planos da Hyundai para incentivos fiscais no que diz respeito ao elétrico Casper.

O CEO da Hyundai France diz que o mini SUV pode qualificar-se para subsídios adicionais, o que pode significar que será produzido na República Checa juntamente com o elétrico Kauai. No entanto, a Automotive News Europe informa que a Hyundai irá fabricar o VE na Coreia do Sul, o que o desqualificaria de quaisquer incentivos europeus.

O relatório também observa que a Hyundai poderia iniciar a produção já em julho, com uma estreia planeada para o terceiro trimestre deste ano. Quanto ao seu lançamento, o CEO afirma que o Casper totalmente elétrico chegará a França no final do ano. Portugal deverá esperar pela mesma altura a sua chegada.