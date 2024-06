WhatsApp vai lançar funcionalidade muito útil para o iPhone que antes só existia no Instagram

No Instagram, já há algum tempo que temos uma notificação em direto que nos informa sobre o estado de carregamento das histórias - algo útil para saber quando está pronto ou se houve algum problema. Agora, o WhatsApp, outra plataforma da Meta, está a copiar parte dessa ideia.

WhatsApp avisá-lo-á se uma fotografia ou vídeo não for enviado

Há apenas alguns dias, depois de muitos anos de pedidos, o WhatsApp adicionou a possibilidade de enviar fotografias em HD. Esta permite enviá-las com muito menos compressão. Como resultado disto, já estão a testar uma funcionalidade para evitar que as fotos e os vídeos não sejam enviados, algo muito comum quando os enviamos e saímos rapidamente da conversa.

Conforme revelado pelo WABetaInfo, alguns utilizadores que estão a testar a versão beta do WhatsApp no iOS já estão a descobrir uma funcionalidade muito semelhante à do Instagram. Um pequeno pormenor, talvez, mas que será, sem dúvida, muito útil quando chegar a todos.

Trata-se essencialmente de uma notificação que avisa quando o envio de um ficheiro está em pausa. Informa-o literalmente de que o envio foi interrompido e convida-o a abrir a aplicação para continuar a enviar. Não foi vista nenhuma notificação permanente a aparecer com o estado do envio, pelo que, a priori, só aparecerá se falhar.

Esta não é a maior atualização da história do WhatsApp. No entanto, é suficientemente útil para ser muito bem-vinda. Não é de surpreender que aqueles que utilizam o WhatsApp diariamente tenham experimentado que, em muitas ocasiões, seja devido a problemas de rede no iPhone ou a problemas com a própria aplicação, as fotografias e os vídeos não são enviados.

E o pior é que só nos apercebemos disso quando voltamos a entrar na conversa.

Quanto à data em que estará disponível em todos os iPhones, não há certezas. A plataforma testa frequentemente funcionalidades que demoram meses a chegar, mas esta não deve demorar muito tempo. Por isso, é possível que esteja disponível numa das próximas atualizações.

