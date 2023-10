Citroën ë-C3 2024… sim, vem aí mais um elétrico abaixo dos 25 mil euros

Numa altura em que as marcas de automóveis se alinham para mostrar as novidades que surgirão no início do próximo ano, a questão que muitos condutores colocam é se os elétricos vão continuar assim tão caros. Bom, a Citroën lançou agora um teaser que indicia uma mudança dos velhos novos hábitos. Vem aí o novo Citroën C3 2024 com um preço mais "maneirinho" ao bolso dos portugueses.

Citroën ë-C3: Mais um elétrico "barato"

A rede social X e o Instagram foram escolhidas para a Citroen colocar, nesta sexta-feira passada, um ponto final no "suspense". Como tal, a marca francesa de automóveis anunciou o lançamento do tão aguardado e-C3. Portugal irá conhecer o novo elétrico na próxima terça-feira, dia 17 de outubro, pelas 12 horas.

O que há de novo?

Têm surgido algumas informações não oficiais e outras partilhadas pela própria marca. Conforme vimos na primeira foto teaser da Citroën, em julho passado, a empresa nos mostrou a frente do novo C3. vislumbrava-se uma imagem vermelha e preta, onde os faróis iluminados do novo carro elétrico se destacam, com o logotipo reestilizado no centro.

O veículo terá como base o conceito OLI, que se destaca pela utilização de materiais mais novos e leves, o que permite, não só reduzir o preço, como ainda aumentar a autonomia.

Este ë-C3 é produzido na Índia, mais concretamente, em Chennai, numa fábrica detida em conjunto pela Stellantis e pela CK Birla. Baseado numa plataforma desenvolvida pela Tata Consulting, o ë-C3 recorre a uma bateria de 29 kWh, capaz de garantir uma autonomia a rondar os 320 km.

No vídeo agora partilhado, podemos perceber parte de um detalhe do capô dianteiro o farol traseiro, passando primeiro pelo espelho lateral e pela lateral. Uma sequência de imagens do carro apresenta uma flamejante cor vermelha, indicando ser essa a cor de lançamento do novo Citroën C3.