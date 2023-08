Stellantis vai lançar um carro elétrico abaixo dos 25 mil euros

Ainda se ouvem vozes a vaticinar que o novo mercado dos carros elétricos não vingará. Contudo, a realidade dá provas que é exatamente ao contrário o sentido da evolução. Para cimentar mais este novo paradigma, a Stellantis quer atrair os consumidores com veículos elétricos (VE) mais acessíveis, como o novo Fiat com um preço abaixo de 25.000 euros.

Carros elétricos abaixo dos 25 mil euros irá atrair mais clientes

Para competir com outros fabricantes e conquistar uma fatia maior do mercado de VE, a Stellantis partilhou que está a desenvolver um segundo elétrico com um preço mais baixo inspirado no Panda da sua submarca Fiat. Espera-se que o novo Fiat elétrico chegue com preços inferiores a 25.000 €, mas só em 2024.

A notícia de hoje é uma das várias estratégias que a empresa multinacional Stellantis está a adotar não apenas para permanecer relevante numa indústria que acelera em direção à eletrificação, mas também para se destacar nela. Muitas vezes apontada como estando a atrasar a eletrificação, a Stellantis tem ultimamente feito movimentos para realmente competir globalmente.

Rumo à eletrificação das suas marcas, a Stellantis criou recentemente uma empresa com a Foxconn. O objetivo é produzir semicondutores para veículos elétricos, conseguindo assim desenvolver uma nova plataforma dedicada a veículos elétricos para marcas globais de VE, como a Jeep. Além disso, a empresa referiu haver já planos para uma segunda unidade de fabrico de baterias para veículos elétricos nos EUA, em conjunto com a Samsung SDI.

Fiat Panda elétrico vai competir com a Dácia e BYD

Segundo a Bloomberg, a Stellantis tenciona introduzir um segundo veículo elétrico de preço acessível na sua gama, sob a marca Fiat, dentro de um ano. De acordo com o CEO da Fiat, Olivier François, o novo veículo elétrico terá um preço inferior a 25.000 euros e seguirá as sugestões de design do Panda apresentado na imagem acima.

François também afirmou que o novo Fiat EV desafiará o Dacia Spring da Renault. Outro alvo poderá ser o número crescente de veículos elétricos da BYD na Europa, como o Atto 3. Se e quando chegar, o novo Fiat elétrico juntar-se-á ao e-C3 da Citroen, submarca da Stellantis, como o segundo modelo VE com preço abaixo dos 25 mil euros.

Estas são algumas propostas que o mercado começa a ter disponíveis. A luta pela oferta será interessante, 2024, sobretudo, será um ano onde várias marcas querem deixar o seu cunho no mercado dos elétricos, mas algumas já levam vantagem.