EA SPORTS FC assume novas parcerias e revela a sua jogabilidade

EA SPORTS FC continua paulatinamente no seu caminho rumo ao lançamento em Setembro. Recentemente foram anunciadas novidades que envolvem uma nova parceria e revelações da sua jogabilidade.

O pontapé de saída de EA SPORTS FC aproxima-se a passos largos e a Electronic Arts antecipa o lançamento do jogo com toda a intensidade, tal como temos vindo a acompanhar aqui ou aqui, por exemplo.

As últimas novidades reveladas pela EA Sports acerca de EA SPORTS FC apontam em duas direções distintas. Por um lado, revelam um pouco mais da jogabilidade que EA SPORTS FC vai apresentar quando for lançado. Por outro lado, foi revelada ainda uma nova parceria a caminho do jogo.

Matchday Deep Dive

Como temos vindo a mostrar nos últimos artigos relativos a EA SPORTS FC 24, grande parte do investimento da EA Sports assenta na reprodução de uma experiência de jogo mais realista e mais orgânico.

De forma a tentar recriar de forma mais aperfeiçoada o que é o futebol, EA SPORTS FC utiliza Frostbite Engine que reproduz modelos de jogadores SAPIEN mais realistas, pormenores como a ondulação dos seus kits, ou uma melhor apresentação do dia de jogo.

Tecnologia SAPIEN: A nova tecnologia de personagens transforma a forma como os jogadores olham e se movem com modelos de jogadores realisticamente redesenhados que são 10x mais precisos anatomicamente até ao mais ínfimo pormenor, o que resulta em animações mais suaves que refletem as características mais únicas e os tipos de corpo que tornam os jogadores especiais.

Broadcast de qualidade elevada

Da multidão aos comentários, nada parece mais realista e aproximado a um dia de jogo do que o EA SPORTS FC 24, com novas funcionalidades que proporcionam uma experiência de transmissão emocionante sempre que começa.

Segunda Equipa de Comentários: O EA SPORTS FC 24 dá as boas-vindas a uma nova dupla de comentadores do Ultimate Team e seleciona os modos de kick-off para fornecer novas vozes e nova energia aos jogos – o célebre comentador inglês Guy Mowbray e a ex-internacional Inglesa Sue Smith como a primeira co-comentadora feminina no The World's Game.

Coloca-te no coração do estádio, rodeado por todos os sons do futebol com cantos mais altos, maiores reações, multidões mais apaixonadas e novos elementos de áudio autênticos, como tambores e buzinas. Nova câmara de jogabilidade padrão: EA SPORTS FC 24 mostra The World's Game através do novo ângulo com a introdução da Tactical Cam que fornece aos jogadores uma visão tática avançada do campo enquanto captura a atmosfera do estádio em detalhes vívidos.

EA SPORTS FC anuncia parceria com o Troféu Ballon D'Or

Todos os jogadores e jogadoras sonham em ganhar o troféu Ballon D'Or. Desde 1956, todos os anos a France Football atribui o troféu Ballon D'Or ao melhor jogador de futebol masculino e feminino da temporada.

Universalmente considerado como o prémio individual mais prestigiado e valioso do futebol, o icónico troféu foi exibido em Amsterdão durante o evento EA SPORTS FC Livestream no dia 13 de julho, com a presença dos antigos vencedores do troféu Luís Figo e Ronaldinho.

Novos recursos na Player Career e Manager Career no EA SPORTS FC 24 ajudarão os jogadores a controlar ainda mais o seu destino futebolístico. Alcançar uma temporada individual incrível na Player Career ativará a animação recém criada o troféu Ballon D'Or.

David Jackson,Vvice-presidente de marca da EA SPORTS FC, disse: "Estamos muito satisfeitos por trazer o prestigioso o troféu Ballon D'Or para o EA SPORTS FC. Incluir estes troféus icónicos no jogo promove os nossos esforços para proporcionar aos jogadores as experiências de futebol mais autênticas e inspiradoras possíveis."

Kevin Benharrats, CEO da Amaury Media, comenta: "Foi um prazer colaborar com as equipas de marketing da EA. Estamos orgulhosos desta nova parceria com o troféu Ballon D'Or, esperamos que contribua para o sucesso do EA SPORTS FC."

O EA Sports FC 24 estará disponível para jogar no dia 29 de Setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de Setembro de 2023. As reservas já estão disponíveis para o EA SPORTS FC 24, que será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Os fãs que reservarem a Ultimate Edition até 22 de Agosto receberão uma série de benefícios para os jogadores, incluindo um item Herói não trocável da UEFA Champions League Ultimate Team em Novembro.