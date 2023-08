Apple lançou o iOS 17 beta 5 para programadores

A Apple está a trabalhar a todo o gás na sua nova coleção de sistemas operativos. Após uma semana da beta 4, chega-nos hoje o iOS 17 beta 5.

iOS 17 beta 5... a caminho da versão final

Está cada vez mais perto o dia e a Apple quer tudo afinador. Como tal, hoje os utilizadores que tenham acesso às betas de programadores já podem descarregar a beta 5 do iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma.

A Apple revelou o iOS 17 no seu evento Worldwide Developers Conference anual no passado dia 5 de junho. Prometeu novos recursos para o iPhone, incluindo novidade para a app Mapas, Mensagens, os novos Live Stickers, o modo Em espera (StandBy), Live Voicemail, atualizações do AirDrop e muito mais.

O iOS 17 está disponível como versão de pré-lançamento desde o início de junho. A partir do mês passado, a Apple expandiu os testes do iOS 17 também através do seu programa beta público.

Este ano, a Apple tornou possível participar do programa beta para programadores sem pagar a taxa anual de 100 euros. A única diferença entre a versão beta para programadores e a versão beta pública é a rapidez com que as novas versões ficam disponíveis.

As versões iniciais das versões beta para programadores são lançadas com bastante antecedência para garantir que nada de crítico acontece aos utilizadores da versão beta pública. No entanto, mais perto do lançamento, ambas as versões ficam normalmente disponíveis ao mesmo tempo.

Esperamos que o iOS 17 esteja pronto para o lançamento do próximo mês. A empresa de Cupertino deverá anunciar a data oficial de lançamento em setembro, durante o evento do iPhone 15. Consta que o próximo evento da Apple tenha lugar no dia 13 de setembro.