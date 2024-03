Rumor afirma que iPhone 16 Pro virá em duas novas cores

O iPhone 16 Pro chegará em duas novas cores, revelou um post da conta ShrimpApplePro no X. A Apple, no entanto, vai abandonar uma das cores que veio com o iPhone 15 Pro: o azul titânio.

Sai uma cor, entram duas

Para substituir o azul titânio, a empresa de Cupertino vai optar por um titânio "preto espacial", que seria algo como um cinzento mais claro do que o atual preto titânio e mais escuro do que a cor natural do titânio, que, dependendo da forma como a luz incide sobre ele, pode parecer acinzentado.

Na verdade, a cor poderia ser muito semelhante ao acabamento que a Apple estreou no MacBook Pro com o M3 Pro, que também é chamado de "preto espacial" (space black).

A segunda nova cor que a Apple poderá implementar no iPhone 16 Pro é o "Rose", o que faria com que este modelo tivesse um acabamento mais semelhante ao dourado do iPhone 14 Pro. Recorde-se que os modelos atuais, que incluem uma moldura de titânio, só estão disponíveis em branco, preto e azul, para além do titânio natural.

iPhone 16 Pro terá o mesmo design dos modelos atuais

Apesar das novas cores, parece que o iPhone 16 Pro terá o mesmo aspeto que o iPhone 15 Pro. A Apple poderia, no entanto, adicionar novos elementos que modificariam ligeiramente o design do dispositivo. Em particular, espera-se que os novos modelos apresentem um botão de captura de fotografias, que permitirá controlar o zoom, focar ou utilizá-lo como um obturador.

Além disso, o ecrã do iPhone 16 Pro poderá ter molduras ligeiramente mais finas do que o iPhone 15 Pro. Isto poderia tornar os modelos ligeiramente mais pequenos. Ou, pelo contrário, os ecrãs poderão ficar um pouco maiores.

Estes poderão vir com uma nova disposição da câmara que seria posicionada verticalmente, em vez de diagonalmente, como vemos no iPhone 13, 14 e iPhone 15. Parece que com esta alteração a Apple poderia tornar os modelos básicos do iPhone compatíveis com vídeo espacial, uma funcionalidade que utiliza ambas as câmaras simultaneamente para capturar muito mais conteúdo panorâmico.

Espera-se que o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro sejam anunciados durante o mês de setembro.

