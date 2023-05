Esta é a razão para a Apple aumentar o tamanho do iPhone 16 Pro

Sim, os iPhones vão, novamente, crescer e começa a ser complicado ter bolso para o guardar. Como já referimos, em 2024, a Apple deverá aumentar o tamanho dos seus iPhones "Pro". Mas o salto de 6,1 para 6,3 polegadas do iPhone 16 Pro e de 6,7 para 6,9 polegadas do iPhone 16 Pro Max não teve explicação.

A Apple persegue a excelência na fotografia, mas isso tem um custo. Ou melhor, não é só o custo na carteira, é também no tamanho dos equipamentos que cada vez são maiores e menos simples de operar entre mãos. Esta evolução terá a ver com a inclusão de uma teleobjetiva periscópica e um sensor principal 12% maior.

Câmaras obrigam iPhone 16 Pro a crescer

A informação foi originalmente partilhada no Weibo, rede social chinesa, por um utilizador que afirma ter obtido informações de fontes confiáveis ​​do setor. Foi rapidamente corroborado pelo leaker conhecido como "ShrimpApplePro" no Twitter, dando-lhe mais legitimidade.

Segundo a fonte, expandir os telefones fornecerá mais espaço interno para encaixar componentes como um sistema de câmara telefoto periscópica. Mark Gurman, da Bloomberg, também mencionou que o tamanho maior do iPhone 16 Pro poderá permitir equipamentos de câmara aprimorados ou baterias maiores.

iPhone 15 pro Max já irá trazer esta novidade

A introdução da teleobjetiva periscópica ficará inicialmente reservada ao iPhone 15 Pro Max, que se tornaria assim o primeiro iPhone a beneficiar desta funcionalidade. No entanto, no próximo ano, a Apple está a considerar incluir a lente telefoto em ambos os modelos "Pro". Assim, a empresa será obrigada a aumentar o tamanho do iPhone 16 Pro para integrar a câmara do periscópio no "menor" Pro.

Então se o iPhone 15 Pro Max já pode acomodar o zoom periscópico, de que adianta crescer o iPhone 16 Pro Max (também chamado de iPhone 16 "Ultra")?

Segundo o leaker que citamos hoje, o espaço extra interno permitirá um sensor de câmara principal maior, com tamanho de 1/1,14 polegadas, o IMX903. Para comparação, as atuais séries iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max estão equipadas com um sensor de 1/1,28 polegadas.

Que se saiba, não há planos em execução para aumentar o tamanho do sensor planeado para o iPhone 15 Pro Max deste ano. Até porque, como sabemos, este tipo de tecnologia é preparada com pelo menos 2 anos de antecedência.

Um sensor maior pode oferecer melhorias na faixa dinâmica e desfoque de fundo para a câmara principal do iPhone. Também pode melhorar drasticamente o desempenho da fotografia com pouca luz, pois mais área de superfície captura mais luz com a mesma velocidade do obturador e abertura. Aliás, será atualmente o ponto-chave que a Apple quererá melhorar, a fotografia em ambientes de pouca luz.

Ainda assim, a expectativa dos utilizadores é que a empresa não coloque enormes sensores na traseira do iPhone. Atualmente a área já é substancialmente intrusiva, se for aumentada essa intrusão, então o relevo torna-se incomodativo. As críticas já se fizeram sentir no atual iPhone 14 Pro.